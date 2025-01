Wanda Nara'nın ayrılığı sonrası Mauro Icardi'nin o sözleri akıllara geldi: Utanç ve tiksinti yaratıyorsun, penguensin!

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.

Arjantinli futbolcu, sakatlığının yanı sıra 10 yılı aşkın birlikteliği olan eşi Wanda Nara ile sürpriz bir ayrılık yaşamıştı.

Wanda Nara, Icardi ile ayrılıklarını duyurmuş ve Arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

L-GANTE İLE AYRILDI

Kendisinden 13 yaş küçük olan sevgilisi ile bir süredir beraberliğini sürdüren Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla ilişkilerinin sona erdiğini duyurmuştu.

Instagram'dan bir paylaşımda bulunan Nara, "Bugün yollarımız ayrılıyor. Kendimize bakmak, işimize ve ailemize odaklanmak... Karmaşık ve sancılı hukuki durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara adadım." ifadelerini kullanmıştı.

ICARDI'Yİ TAKİBE ALDI

Ayrıca ünlü model, ayrılık sürecinde profilinden kaldırdığı Icardi ile olan fotoğraflarını yeniden profiline koydu ve Arjantinli futbolcuyu takibe aldı.

Bu durum sonrasında Mauro Icardi'nin geçtiğimiz aylarda Wanda Nara'ya attığı mesajlar akıllara geldi. Icardi'nin mesajlarında Wanda Nara ile L-Gante'nin ayrılacağını öngördüğü ve oldukça sinirli olduğu görülmüştü.

Mauro Icardi ve Wanda Nara ikilisi arasında geçen mesajlar ise şu şekildeydi;

Mauro Icardi: Bana bunu sen mi verdin? Ben, Roma'dan kendim satın aldım! Göreceğiz! Seni sürekli başka numaralardan kızlar arayacak.

Wanda Nara: Bunu sana benim verdiğimi çok iyi biliyorsun. 10 yıldır evliyiz. Eğer seni mutlu edecekse beni küçük düşürebilirsin. Bu senin sorunun olur.

Mauro Icardi: Hayatını t***larımın arasında geçirdin. Teşekkür ederim. Kızlarımıza iyi bak. Bir tek telefonun var, güle güle! Bana başka bir şey gönderme!

Mauro Icardi: Bu gereksiz savaş yüzünden tarzını, aileni, gururunu, her şeyini kaybettin. Seni China Suarez ile karşılaştırdığımda beni çok kızdıran bir şey olduğunu gördüm, kız çok iyi görünüyor ve aptal olan taraf sensin! Her şeyin bir açıklaması yoktur. Yoktur çünkü sen bir kraliçe gibi tepeden bakarak onu kötü durumda bırakacak şeyleri en iyi şekilde yaptın. Bugün tüm güvenilirliğini kaybettin. Sürekli ihtişam ve ilgi istedin, her şeyi kaybettin. Kendine bu cezayı nasıl verdin?

Mauro Icardi: (Gönderdiği fotoğraf sonrası) Bana verdiğin en iyi hediye! Senin de söylediğin gibi en iyisi! Hayatımızın bu trenine sonsuza dek binin! Artık zamanı geldi... Şimdi de kalkıp bizimle akşam yemeği yemek istiyorsun.

Wanda Nara: Yemek ve ziyaret için anlaşmamızı umuyorum.

Mauro Icardi: Saçmalamayı bırak, ne gelmesi? Bizimle akşam yemeği? Anlaşmayı unut... Her şeyi kurtarma trenine bin. Beraber akşam yemeği? Aptal olma... İçinde bulunduğun aptal kabukta sert biri gibi davranmayı kes. Bunun sana hiçbir faydası yok!

Wanda Nara: 6 ay önce çocuklar için harcadığım parayı bana vermeni istiyorum. Ayrıca yemek için de para ödemesi yapmanı istiyorum. Bana ne zaman ameliyat olacağını da söyler misin?

Mauro Icardi: İşini iyi yapabilir misin? Çocukça saçmalıklarını artık bir kenara koyalım mı? Geldiğinde sana anlatacağım. Bana eşlik edecek misin? Acaba ameliyattan önce hayatımızı yeniden düzeltebilir miyiz? Sen de bana eşlik edebilir misin? Her şeyi olması gerektiği gibi yapabilir misin? Hayatlarımızı sonsuza dek yeniden bir araya getirebilir miyiz? Birbirimizle dalga geçmeyi bırakabilir miyiz? Saçmalık? Yoksa erkek arkadaşın sana bulaşıp saçma sapan şeyler gönderene ve sona gelip benim için üzülene kadar beklemeyi mi tercih edersin?

Wanda Nara: Nerede ameliyat edileceksin!

Mauro Icardi: Önceliğimiz bu değil! Önceliğimiz işimizi iyi yapmak. Ayrıca ameliyat yerime henüz karar verilmedi. Eğer organize olursak ve işleri iyi yaparsak birlikte karar verebiliriz. Bana yardımcı olmanı isterim. Özellikle iyileşme sürecim çok zor olacak. Yanımda olmanı, bana güç, cesaret vermeni istiyorum. Hayatlarımızı herkesin iyiliği için yeniden inşa etmek ister misin? Çok fazla sevgi ve özveriyle... Aramızda çok fazla sevgi var. Çünkü seni ne kadar sevdiğimi biliyorum ve sen her zaman bana benim seni sevdiğimden daha çok sevdiğini söylüyorsun. Ortaya adanmışlık koymalıyız. Benden çok sen bunu yapmalısın... Bir süredir tek başıma bunu yapıp, tek başıma kürek çekiyorum.

Mauro Icardi: Yapmak, sahip olmak ve her şeyi daha iyiye doğru değiştirmek için binlerce nedenimiz var. Sadece 1 kötü nedenimiz var ve bu çok içler acısı, utanç verici, iğrenç... Bu çizgide devam etmek... Birbirimizi mahvetmeyelim! Bunu ne sen ne de kendim için istemiyorum.

Wanda Nara: Huzuru özlüyordum. Bugün hiçbir şeyim yok ama huzurum var, kimse bana kötü davranmıyor.

Mauro Icardi: Olacak, yapacağız! Her şeye sahip olacağız!

Wanda Nara: Hayır, zaten denedik. Bu kadar.

Mauro Icardi: Hiç denemedin. Bana karşı hep saçma sapan konuşuyorsun. Zaten her konuda dibe vurduk. Bugün başka bir taraftan, daha iyi şeylerle, dünyadaki tüm barışı alarak başlayabiliriz. Bize bu fırsatı ver! Her şeyi daha iyi yapmak ve her şeye doğru bir şekilde başlamak için dünya kadar zamanımız var. Bu b**tan anda birbirimize vereceğimiz sevgiyle güzel şeyler oluşacak... Ameliyatımda bana eşlik etmenizi istiyorum ki uzun bir zaman tüm sevgiye ihtiyacım var. Daha önce kurmadığımız bağlar kuracağız, daha önce yapmadığımız güzel şeylere sahip olacağız ve bunların hepsi beklediğimizden daha iyi olacak. Geçmişte yaşadığımız her şey. Beni dinle, seni gerçekten seven birinin sana öğüt vermesine izin ver!

Mauro Icardi: Günaydın! Okuyup okumadığını, bu durum hakkında düşünüp düşünmediğini, anılarımıza, çocuklarımızın anısına bakıp bakmadığını, her şeyi gözden geçirdiğini öğrenmek istedim... Eve gelin, biraz konuşalım. Birbirimize bakalım ve tüm bunları çözelim. Çünkü elimizde çok şey var. Her şeyi doğru yapmak için zamanımız var!

Wanda Nara: Çocuklarımı elimden almakla tehdit ettiğini hatırlatmak istiyorum. Bu da artık seninle konuşacak hiçbir şeyimin kalmamasına neden oluyor. Onlarla 6 ay geçirdim.

Mauro Icardi: Kimse seni tehdit etmedi.

Wanda Nara: Sen ya da Maxi Lopez olmadan 6 ay...

Mauro Icardi: Kimse senin için kötü bir şey istemiyor.

Wanda Nara: Bu seni benden daha iyi ya da kötü yapmaz. Her gün konuşuyoruz.

Mauro Icardi: Her şeyi iyi yapmayı ve bu savaşı sonsuza dek durdurmak istiyorum.

Mauro Icardi: Sana binlerce kez söyledim, bütün o b**tan insanlardan uzak dur. Ben bunu her söylediğimde benimle kavga ettin. Bugün o ortamda sadece kız arkadaş olmakla kalmadın... Ancak söylediğim her şey başına geldi, hep söylemiştim. Maxi'nin senden nefret eden biri olduğunu, erkek arkadaşının açlıktan ölmek üzere olduğunu... Ona ilgi göstermezsen sonu diğer herkes gibi çukura düşmek olacak. Kendisini seninle pazarlıyor ve sen ona şöhret veriyorsun. Herkes seni kullanıyor, kendini satıyorsun... Ve sen, senin için her şeyi göze alan insanla, kızlarının babasıyla kavga ediyorsun... Sana her zaman söylediğim şey buydu...

Mauro Icardi: Ve evet t***larını kıracağım! Açıkçası t***larını kıracağım çünkü şöhretiniz midemi bulandırıyor. Seni şöhret için de para için de sevmiyorum. Seni seviyorum çünkü bu gerçek olan şey. Huzura, mutluluğa sahip olmak yerine koca bir hiçi seçtin! Sana yakışmayan işlere bulaştın. Daha önce de söylemiştim, sahnenin arkasında duran bir anneye benziyorsun. Nasıl utanmıyorsun anlamıyorum? Paylaştığın fotoğraflar... Nasıl bu kadar alçalabildiğini aklım almıyor... Her zaman bu kadar canlı olan bir kadının hayatta nasıl bu kadar dağınık yürüyebildiğini anlamlandıramıyorum. Açıklanabilir bir durum değil. Sen çölde kaybolmuş bir penguensin! En kötüsü ve beni en çok rahatsız eden şey bunu söylüyor olmak... Sinirlerini bozuyor ama her konuda haklı olduğumu biliyorsun.

Wanda Nara: Tamam, anlıyorum. Ancak her şeyi yanlış düşünüyorsun.

Mauro Icardi: Hayır, kusura bakma ama tüm dünya beni destekliyor. Sana daha önce söylediklerime rağmen mesajlaşmalarınız, aramalarınız ve bana yazdıkların ortada... Yanılmış biri değilim... Ayrılıktan 15 gün sonra fotoğraflar paylaştınız, hayat kurdunuz. Ben de pek yanılmış sayılmam.

Mauro Icardi: Kendisini pazarlamak istediğinde gördüğü her kameraya seninle poz veriyor. Seni kullanıyorlar! Sana bunu her zaman söyledim ve her zaman haklı çıktım. Saygı duyuyor muyum? Sana duymam gereken saygıyı 3 yıl önce yok ettiniz! Sen yasak bir ilişki yaşayarak beni 3 yıl boyunca mahvettin! Bu hikayeyi kime satmak istiyorsun? Sana karşı krıgınlığım sıfır! Seni kıskanmıyorum bile. Annemin sana olan başkalarında utanç ve tiksinti yaratıyorsun. Seni gören, yorum yapan ve seninle konuşan insanların yüzde 99.9'u gibi... 20 yaşında uyuşturucu bağımlısı bir çocukla ilişkin olduğu gerçeğine nasıl kızacağım? Bağımlı, alkolik, okuma yazması olmayan, silah taşıyan, hüküm giymiş bir çocuk, bir mahkum... Devam etmemi ister misin? Çocuklarımız adına verdiğimiz aile imajından utanıyorum! Beni kızdırdığını mı düşünüyorsun? Emin ol yanılıyorsun, kıskanmıyorum bile.

Wanda Nara: Senden daha önce ayrılmalı, taciz ve acı verici hareketlerinden kaçmalıydım. Madem seni bu kadar tiksindiriyorum, neden hala benimle konuşuyorsun? Söylediğin her şey olabilir de olmayabilir de. Ancak L-Gante bana iyi davranıyor ve benim için de önemli olan tek şey bu.

Mauro Icardi: Yaptığın tüm saçmalıkların farkına var Wanda! Yarın pişman olacaksın çünkü bu senin de başına gelecek. Seni kimin gerçekten sevdiğini ve kimin ilgisiz davrandığının farkına var! Kafandaki aptalca kaprislerden kurtul. Hayatındaki o b***tan siyahi adam bir sıfır ve sen ona gecekondu gibi davranıyorsun. Bir gün hoş bir sürprizle karşılaşacaksın. 11 yıl boyunca sana kendisinden çok değer veren beni hiç dinlemedin. Her şeye rağmen hala ortadaki tüm bu saçmalıkları tersine çevirip, güzel bir gelecek kurmak için uğraşıyorum. Bugün, en kötü anımda sevgine, şefkatine, desteğine, arkadaşlığına, çocuklarımın sevgisine ve yedimizin her zamankinden daha fazla birlikte olmasına ihtiyacım olacak.

Mauro Icardi: Kime yalan söylüyorsun? Aşk hikayenizi kime anlatmak istersin? Bunun iğrenç, utanç verici olduğunun farkında değilsiniz... Kanıtlamak istediğin şeyin sana yakışmadığının farkında değilsin. Sahra çölünde bir penguensin! Seni böyle göremekten daha içler acısı bir şey olamaz! Hayatta mutlu olmak için her şeye sahipken yüzündeki acı dolu bakış ruhumu parçalıyor. Bir hiç olacak aşkınızın hikayesini kime satmak istersin? Farkına var Wanda. Her şeyi kaçırıyorsun!

Wanda Nara: Seninki gibi mesajlar onun (L-Gante) için en iyi terapi olacak. L-Gante aynı zamanda bir baba. Kendimi onunla olmak için senden ayırmadım, saygı bitti diye ayrıldım. Bu ilişkide de saygı biterse yine ayrılırım. Sakin ol, rahat ol.