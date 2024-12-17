Wanda Nara'nın annesinden Mauro Icardi'ye kafa karıştıran mesajlar: Seni benden başka kimse bu kadar sevemez | China'ya attığın mesaj ailenizin sonu oldu

Haberin Devamı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı. Ameliyat için ülkesi Arjantin'de bulunan ve operasyon sonrası Türkiye'ye geri dönmeye hazırlanan Icardi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Ünlü futbolcunun eşi Wanda Nara, kısa süre önce Icardi ile birlikteliklerini sonlandırdıklarını açıklamış ve Arjantinli rapçi L-Gante ile ilişkiye başladığını duyurmuştu.

Icardi ise ayrılık sonrası yaptığı açıklamada Wanda Nara'nın kendisini taciz ettiğini açıklamış ve ikili davalık olmuştu.

Daha önce Mauro Icardi ile mesajlaşmalarını yayınlayan Wanda Nara, bu kez de annesinin yıldız golcüye attığı mesajları Instagram hikayesinden paylaştı.

Nara'nın paylaşımında yer alan mesajlardaki ifadeler şu şekilde:

Haberin Devamı

"SANA EŞLİK ETMEK İSTİYORUZ"

1 Aralık Pazar:

Mauro, iyi akşamlar. Yarın ameliyat olacağını öğrendim. Kızlar da biliyor ve seni görmeye gelmek istiyoruz. Wanda da kabul etti. Bana ameliyatın nerede ve saat kaçta olacağını söyle çünkü sana eşlik etmek istiyoruz.

"CHINA'YA MESAJ ATTIĞIN GÜN AİLENİN SONU OLDU"

2 Aralık Pazartesi:

Günaydın Mau, ameliyatın için her şeyin en iyisini kalpten diliyorum. Seni çok seviyorum ve bu gezegende kimse benden daha fazla sevemez. Kızımın sevgisini kaybettiğin ve yıllar önce China'ya mesaj attığın günü üzülerek hatırlıyorum. O kadın, güzel bir ailenin sonunun başlangıcıydı. Wan başaramadı, denedi ama senin ihanetini unutamadı.

"KIZLARI GÖRMENİ İSTİYORUM"

8 Aralık Pazar:

Merhaba Mau, nasıl gidiyor? Daha iyi misin, ağrın var mı? Kızları görmeni istiyorum. Onlar seni çok seviyor ve özlüyor. Onları bana söylediğin her yere getirebilirim. Hala Arjantin'de olduğunu ve uzun zamandır görüşmediğinizi biliyorum. Sana kocaman sarılıyorum ve seni seviyorum!

"LÖSEMİ HASTALIĞINI UNUTMA"

17 Aralık Salı (Bugün):

Günaydın Mau, Wanda kızları sana getirmek istiyor. O senin çocuklarının annesi. Hayatımız boyunca bir aile olarak kalacağız. Wanda hasta ve sanırım sen de zaten gidiyorsun. Lösemiyi ve bu hastalığın Fundaleu'nun söylediği şeyden kaynaklandığını unutma. Kızları görmeni istiyor, çocukların önüne engel koymayın. Hafta sonu dönmek istemediler çünkü Wanda ile senin aranda geçen kötü şeyleri onlara anlatan bebek bakıcısını görmek istemediler.

Haberin Devamı

"GALATASARAY'INI BANA TERCİH ETTİ"

10 yıldır evli olduğu Mauro Icardi ile boşanan Wanda Nara, Galatasaraylı futbolcu hakkında çarpıcı bir iddiada bulunmuştu. Arjantin’de bir TV programına konuk olan Nara, "Mauro'yu transfer döneminde Arjantin’e götürmek istedim ama gelmedi. Galatasaray’ını bana tercih etti." demişti.