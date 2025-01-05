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Wanda Nara'dan sürpriz ayrılık kararı ve Icardi hamlesi

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Galatasaray
Wanda Naradan sürpriz ayrılık kararı ve Icardi hamlesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 23:24

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile yaşadıklarıyla gündemden düşmeyen Wanda Nara, sosyal medyadan sürpriz bir açıklama yaptı.

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ayrılık kararı aldıktan sonra rapçi L-Gante ile birlikte olmaya başlayan Wanda Nara, sürpriz bir açıklama yaptı.

Mauro Icardi'den ayrıldıktan sonra kendisinden 13 yaş küçük rapçi L-Gante ile aşk yaşamaya başlayan Wanda Nara, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ilişkisine son verdiğini duyurdu.

L-Gante ile el ele olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Wanda Nara, "Bugün yollarımız ayrılıyor. Kendimize bakmak, işimize ve ailemize odaklanmak... Karmaşık ve sancılı hukuki durumum bu kararı almama neden oldu. Bugün çocuklarımın bana ihtiyacı var ve zamanımı tamamen onlara adadım" ifadelerini kullandı.

Özel yaşamıyla gündemden düşmeyen sunucu ve model Wanda Nara, ayrılık sürecinde profilinden kaldırdığı Icardi ile olan fotoğraflarını yeniden profiline koydu ve Arjantinli futbolcuyu takibe aldı.

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Galatasaray

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