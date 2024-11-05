Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir şok daha! Galatasaray taraftarına mesaj gönderdi

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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi ile evliliği devam eden ve rap sanatçısı L-Gante ile dudak dudağa videosu ortaya çıkan Wanda Nara, Instagram'dan "Türkiye" başlıklı bir paylaşım yaptı.

Wanda Nara paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"AYRIYIM VE İSTEDİĞİM KİŞİYLE BİRLİKTE OLMAKTA ÖZGÜRÜM"

"Maço kültürü; kendim ve kızlarım için istediğim şeyden çok uzak. Ayrıyım ve istediğim kişiyle birlikte olmakta özgürüm ve her şeyden önce bu bana iyi geliyor. Taraftarlar idolleriyle gerçekten gurur duymak ya da duymamak için her durumu bilmeli."

"BEN MUTLU DEĞİLSEM GİDERİM"

"Çocuklarıma maddi olarak tek başıma bakıyorum, evimi taşımakla ve maalesef kızlarımın, tehditlerle rehin tutulan evcil hayvanlarını geri almakla uğraşıyorum. Umarım onlar da benimle aynı ideallere sahiptir, ben mutlu değilsem giderim. Kimsenin dış görünüşü umurumda değil. İyi bir aile fotoğrafı göstermek için mutsuz bir ilişkide kalamam."

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"SADAKATSİZLİK DURUMLARINI SAKLAMAK..."

"Mutlu olduğum sürece öyleydim, bu sona erdiğinde yoluma devam etmek benim için en samimi şeydir. Çocuklarım için endişelenmeyin, iyi olduğum bir şey varsa o da iyi bir anne olmamdır. Sırf birlikteliği devam ettirmek için sadakatsizlik durumlarını saklamak ya da kalmak daha sağlıklı değil, en azından benim için. Her zaman mutluluğu aramaya devam edeceğim."

NE OLMUŞTU?

Wanda Nara'nın finali çekilen 'Bake Off: Famosos Argentina' programının partisinde L-Gante ile yakınlaşması Mauro Icardi’yi sinirlendirmişti.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi, eşi Wanda Nara'nın rapçi L-Gante'yle olan görüntülerine tepki göstermiş ve Wanda Nara'yı takipten çıkmıştı.