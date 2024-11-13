×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Wanda Nara’dan Mauro Icardi için sürpriz açıklama: Galatasaray’ını bana tercih etti

Güncelleme Tarihi:

#Mauro Icardi#Wanda Nara#Galatasaray
Wanda Nara’dan Mauro Icardi için sürpriz açıklama: Galatasaray’ını bana tercih etti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 07:00

Boşanma kararı aldığı İcardi’yi yaz transfer döneminde Arjantin’e götürmek istediğini ancak olumsuz yanıt aldığını söyleyen Nara, “Galatasaray’ını bana tercih etti” dedi.

Haberin Devamı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.

Gözden KaçmasınKerem Aktürkoğlundan veda paylaşımıKerem Aktürkoğlu'ndan veda paylaşımıHaberi görüntüle

"GALATASARAY'INI BANA TERCİH ETTİ"

10 yıldır evli olduğu Mauro İcardi’den boşanma kararı alan Wanda Nara, Galatasaraylı futbolcu hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Arjantin’de bir TV programına konuk olan Nara, “Mauro’yu transfer döneminde Arjantin’e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray’ını bana tercih etti” dedi.

İcardi ile bir dargın bir barışık ilişkileri Türkiye’nin yanı sıra İtalya ve Arjantin medyasında da geniş yer bulan Wanda Nara’nın Arjantinli rapçi L-Gante ile verdiği samimi pozlar büyük yankı yaratmıştı.

"SEN BENİM ZAYIF NOKTAMSIN"

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan İcardi, geçtiğimiz günlerde Nara’ya gönderdiği mesajda, “Sen benim zayıf noktamsın, sen benim gücümsün, sen benim prensesimsin ve evlendiğimiz gün büyükannene söz verdiğim gibi… Seninle sonsuza kadar varım!” diyerek, tekrar birleşmek istediğini ifade etmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mauro Icardi#Wanda Nara#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!