Wanda Nara’dan Mauro Icardi için sürpriz açıklama: Galatasaray’ını bana tercih etti

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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.

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"GALATASARAY'INI BANA TERCİH ETTİ"

10 yıldır evli olduğu Mauro İcardi’den boşanma kararı alan Wanda Nara, Galatasaraylı futbolcu hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Arjantin’de bir TV programına konuk olan Nara, “Mauro’yu transfer döneminde Arjantin’e götürmek istedim, ama gelmedi. Galatasaray’ını bana tercih etti” dedi.

İcardi ile bir dargın bir barışık ilişkileri Türkiye’nin yanı sıra İtalya ve Arjantin medyasında da geniş yer bulan Wanda Nara’nın Arjantinli rapçi L-Gante ile verdiği samimi pozlar büyük yankı yaratmıştı.

"SEN BENİM ZAYIF NOKTAMSIN"

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan İcardi, geçtiğimiz günlerde Nara’ya gönderdiği mesajda, “Sen benim zayıf noktamsın, sen benim gücümsün, sen benim prensesimsin ve evlendiğimiz gün büyükannene söz verdiğim gibi… Seninle sonsuza kadar varım!” diyerek, tekrar birleşmek istediğini ifade etmişti.