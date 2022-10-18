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Wanda Nara'dan Mauro Icardi için çarpıcı sözler: Bir tek kramponları giyip sahaya çıkmadığım kaldı | G.Saray ile PSG arasında büyük fark yok

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#Galatasaray#Mauro Icardi#Wanda Nara
Wanda Naradan Mauro Icardi için çarpıcı sözler: Bir tek kramponları giyip sahaya çıkmadığım kaldı | G.Saray ile PSG arasında büyük fark yok
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2022 18:47

Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin ayrıldıklarını açıklayan eşi ve menajeri Wanda Nara, ülkesinin basınını oyuncunun sarı kırmızılı takıma transferiyle ilgili açıklamalar yaptı.

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Galatasaray'ın özel hayatıyla gündemden düşmeyen yıldızı Mauro Icardi ile Wanda Nara cephesinde sular durulmuyor.

Wanda Nara, ülkesi Arjantin'in basınına Mauro Icardi hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

Paris Saint Germain'den kiralık olarak sarı kırmızılılara transfer olan Mauro Icardi'den ayrıldığını açıklayan eşi ve aynı zamanda menajeri Wanda Nara, ülkesinin basınına yaptığı açıklamalarda Icardi'nin Galatasaray'a transferiyle ilgili ayrıntılar verdi.

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"TÜRKİYE'YE TRANSFERİNDE TEK TEMSİLCİ BENDİM"

Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferinde tek yetkilinin kendisi olduğunu söyleyen Nara, "Transfer süreçlerinde bazen aracılar oluyor ancak Mauro'nun Türkiye'ye transferinde tek temsilci bendim. Benim hakkımda istediklerini söyleyebilirler ancak Avrupa'daki faturalarım belli, işimde her zaman en iyisini yaparım." açıklamasını yaptı.

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"MAURO'NUN ÖNCELİĞİ FUTBOL OYNAYABİLMEK"

Galatasaray ile Paris Saint Germain arasında çok da büyük fark olmadığını düşünen Wanda Nara, "Sezon başında, yeni bir takıma ve maceraya yelken açmak istiyordu. Mauro'nun önceliği futbol oynayabilmek ve şu anda gittiği takımla ayrıldığı takım arasında çok da büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

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"KRAMPONLARI GİYİP SAHAYA ÇIKMADIĞIM KALDI"

Mauro Icardi'nin futbolculuk kariyerinde başarılı olabilmesi için her şeyi yaptığını belirten Wanda Nara, "Mauro için bir tek kramponları giyip sahaya çıkmadığım kaldı. Benim işim ona bulabileceği en iyi sözleşmeyi bulmak ve şu anda Arjantin Milli Takımı'ndaki oyuncuların yarısından daha iyi bir sözleşmeye sahip. Tekrar söylüyorum; Mauro eskisi gibi harika bir golcü olabilir ancak her şey ona bağlı. Ben onun için evrak işleriyle uğraşıyorum, onun da sahada uğraşması gerek." dedi.

Galatasaray'la iyi bir başlangıç yapamayan Mauro Icardi, çıktığı 2 resmi maçta henüz golle tanışamadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Galatasaray#Mauro Icardi#Wanda Nara

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