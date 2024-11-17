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Wanda Nara'dan L-Gante'ye sahnede sürpriz! Alkışlarla karşılandı, Icardi'ye nispet olarak yorumlandı...

Güncelleme Tarihi:

#Wanda Nara#Mauro Icardi#L-Gante
Wanda Naradan L-Ganteye sahnede sürpriz Alkışlarla karşılandı, Icardiye nispet olarak yorumlandı...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 17:35

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’den ayrılarak rapçi L-Gante ile bir ilişkiye başlayan Wanda Nara yaptıklarıyla gündemden düşmüyor.

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Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile ayrılan ve ardından Arjantin'de rapçi L-Gante'yle birliktelik yaşayan Wanda Nara yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Bir süredir Arjantin'de rapçi L-Gante ile samimi görüntüler veren ve birliktelik yaşayan Wanda Nara, Icardi ile ayrılıklarını açıklamıştı.

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SAHNE SÜRPRİZİ

L-Gante ile beraberliklerini gizlemeyen Wanda Nara, yaptığı son olayla hayrete düşürdü.

Arjantinli rapçinin konseri sırasında sahneye çıkararak büyük bir sürpriz yapan Wanda Nara, seyircilerin alkışlarıyla karşılandı.

Sahnede romantik anlar yaşayan çift samimi anlar yaşadı. Ardından Wanda Nara kulise geri döndü.

Bu anlar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Mauro Icardi'ye nispet olarak yorumlandı.

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#Wanda Nara#Mauro Icardi#L-Gante

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