'Wanda Nara ve Mauro Icardi boşanıyor' iddiası! Sosyal medyadaki o hareket sonrası olay...

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Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mauro Icardi'nin gelecek sezonda da sarı - kırmızılı kulüpte devam edeceği öğrenilmişti.

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Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Galatasaray'da sezon başı kampına katılacak olan Icardi için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

INSTAGRAM'DA TAKİPTEN ÇIKTI

Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantinli yıldızı Instagram'da takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme sonrasında Arjantinli gazeteci Laura Ubfal flaş bir iddia ortaya attı.

Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld'in sözlerine yer veren Ubfal, çiftin boşanacağını açıkladı.

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"BU KARARI UZUN SÜREDİR VERMEK İSTİYORDU"

Ubfal'a konuşan avukat Rosenfeld, "Wanda bu kararı uzun zamandır vermek istiyordu." dedi.

Mauro Icardi’yi Galatasaray’a transfer olmaya kendisinin ikna ettiğini belirten Nara, “İstanbul’u daha önceden biliyordum, Mauro yokken çocuklarla birlikte tatile gitmiştim. Mauro’yu İstanbul’a taşınmaya ikna ettim” demişti. Wanda Nara, Mauro Icardi ile ilişkisi için de şunları söylemişti:

O ZAMANLAR ÇOK GENÇTi

“Mauro o zamanlar çok gençti. Benim zaten bir ailem vardı. Boşandıktan sonra aramızda bir ilişki başladı. Benimle bir ilişki yaşamak istiyorsa bunun ciddi olması gerektiğini anladı ve o zaman benimle bir aile kurmak istediğini söyledi. İlişkimiz başladıktan beş ay sonra evlendik.”