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Wanda Nara, Mauro Icardi ile ayrılığı doğruladı! 'Bir kez daha denedim ama olmadı...'

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#GALATASARAY#Mauro Icardi#Wanda Nara
Wanda Nara, Mauro Icardi ile ayrılığı doğruladı Bir kez daha denedim ama olmadı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 12:21

Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara için 'boşanma' iddiası ortaya atılmıştı. Nara, yaşananlar sonrası açıklama yaptı. İşte detaylar...

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Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da sezonu gol kralı olarak kapatan Mauro Icardi, özel yaşantısıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Galatasaray'a geldiği günden bu yana eşi Wanda Nara ile yaşadıkları sıkça konuşulan Icardi, bu kez de boşanma arefesinde...

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Wanda Nara'nın sosyal medyada Mauro Icardi'yi takipten çıkmasının ardından Arjantin basınından boşanma iddiası ortaya atılmıştı. Arjantinli gazeteci Laura Ubfal, Wanda Nara'nın avukatıyla yaptığı görüşmeyi anlattı.

"BU KARARI UZUN ZAMANDIR VERMEK İSTİYORDU"

Wanda Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld, Ubfal'a yaptığı açıklamada "Wanda bu kararı uzun zamandır vermek istiyordu." ifadelerini kullanmıştı.

İddialar sonrası bir süre açıklama yapmayan ikiliden Wanda Nara, suskunluğunu canlı yayın esnasında bozdu.

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WANDA NARA: BİR KEZ DAHA DENEDİM AMA...

America TV spikeri Luis Ventura'ya Icardi ile ayrılığını doğrulayan Wanda Nara, "Kişisel ve sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha denedim ama olmadı. Bırakın herkes konuşsun, ben hiç konuşmadığım şeyleri sona bırakıyorum." şeklinde bir mesaj attı.

Wanda Nara, Mauro Icardi ile ayrılığı doğruladı Bir kez daha denedim ama olmadı...

Ventura ise bu mesajı canlı yayında kameralara göstererek Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin ayrılığını açıklamış oldu.

GALATASARAY'A TRANSFERİ WANDA NARA İKNA ETTİ

Mauro Icardi’yi Galatasaray’a transfer olmaya kendisinin ikna ettiğini belirten Nara, “İstanbul’u daha önceden biliyordum, Mauro yokken çocuklarla birlikte tatile gitmiştim. Mauro’yu İstanbul’a taşınmaya ikna ettim” demişti. Wanda Nara, Mauro Icardi ile ilişkisi için de şunları söylemişti:

O ZAMANLAR ÇOK GENÇTi

“Mauro o zamanlar çok gençti. Benim zaten bir ailem vardı. Boşandıktan sonra aramızda bir ilişki başladı. Benimle bir ilişki yaşamak istiyorsa bunun ciddi olması gerektiğini anladı ve o zaman benimle bir aile kurmak istediğini söyledi. İlişkimiz başladıktan beş ay sonra evlendik.”

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#GALATASARAY#Mauro Icardi#Wanda Nara

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