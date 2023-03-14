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Wanda Nara - Keita Balde yasak aşkı iddialarında yeni perde! Sesli mesajlar ifşa edildi... Mauro Icardi tepki göstermişti...

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#Keita Balde#Wanda Nara#Mauro Icardi
Wanda Nara - Keita Balde yasak aşkı iddialarında yeni perde Sesli mesajlar ifşa edildi... Mauro Icardi tepki göstermişti...
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2023 10:40

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, geçtiğimiz aylarda Inter'den eski takım arkadaşı Keita Balde'nin Wanda Nara'ya attığı mesajları paylaşmıştı. Şimdi de Keita Balde'nin yaşak aşk iddialarının ardından Wanda Nara'ya gönderiği sesli mesajlar ortaya çıktı.

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi ile olan ilişkisinde sorunların bitmek bilmediği Wanda Nara, Keita Balde ile yasak aşk iddiaları ile gündeme gelmişti. İkili Dubai'deki buluşmanın dostane bir şekilde gerçekleştiğini ve ortada bir ilişki olmadığını iddia etse de Arjantin basınında yayınlanan ses kaydı, gündeme bomba gibi düştü.

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YASAK AŞK İDDİALARI ORTALIĞI KARIŞTIRMIŞTI

Mauro Icardi'nin eski eşi ve menajeri olan Wanda Nara, yeni bir skandalın ortasında yer alıyor. Nara'nın ocak ayı başlarında Spartak Moskova forması giyen Keita Balde ile yasak aşk ilişkisi yaşadığı iddia edilmişti.

Balde ile Wanda Nara'nın Dubai'de görüştükleri kanıtlandıktan sonra, Senegalli futbolcu bunun dostane bir görüşme olduğunu söylemişti.

Wanda Nara - Keita Balde yasak aşkı iddialarında yeni perde Sesli mesajlar ifşa edildi... Mauro Icardi tepki göstermişti...

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EVLİLİKLERİ SALLANTIDA

Keita Balde'nin 8 aylık eşi Simona Guatieri ise Wanda Nara hakkında, "Ciddi, hassas, samimi, şehvetli kadınlar var… Ve bu kadınlar ne kadar güzel ve temiz kokuyorlar! Bir de İtalyanca'da "inek" dediğimiz, itibarı şüpheli olan kadınlar için kullanılan bir terim olan kadınlar var." demişti.

O zamandan beri Keita Balde'nin evliliği gözle görülür şekilde sona doğru yaklaşmaya başladı. Balde-Guatieri çifti artık sosyal medyada birbirlerini takip etmiyor. Ayrıca Guatieri, Balde'nin 8 Mart'taki 28. doğum gününü kutladığı partiye katılmamıştı.

ICARDI MESAJLARI İFŞA ETMİŞTİ

Mauro Icardi ise o dönem Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla Inter'den eski takım arkadaşı Keita Balde'nin Wanda Nara'yı mesaj ve arama yoluyla rahatsız ettiğini ifşa etmişti. Paylaşımlarından Keita Balde'nin eşi Simona Guatier'yi de etiketleyen Icardi şu ifadeleri kullanmıştı.

Keita Balde! Şimdi seni yarın yapacağın rutin işlerden kurtaracağım ki ailene ve başka şeylere vaktin olsun. Az önce, boynuzlanan zavallı bir kadına, eşinin bir süredir karıma (henüz boşanmadık) mesajlar yazdığını ve cevap almamasına rağmen bundan vazgeçmediğini söyledim. Elimde Instagram'dan eşime gönderdiği mesajlar ve fotoğraflar dahil her şey var. Bunları eşim bana gönderdi. Bunları tabii ki paylaşmayacağım. İşte, eşine yazdığım mesajları buraya bırakıyorum şampiyon! Magazin programları artık senin için zorlu geçecek. Kendini işine, yani fotoğraf çekmeye adasan iyi edersin. Eşine yalnızca Wanda'ya mesaj attığını söyledim, gönderdiğin mesajları yollamadım. Ailenizin geleceğini ona bırakıyorum. Unutma!

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Wanda Nara - Keita Balde yasak aşkı iddialarında yeni perde Sesli mesajlar ifşa edildi... Mauro Icardi tepki göstermişti...

SES KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI!

Sabah'ın Arjantin basınına dayandırdığı habere göre; Keita Balde'nin olaylar olduktan sonra Wanda Nara'ya gönderiği sesli mesajlar ifşa edildi. İşte o sözler:

"Senin nasıl olduğunu, sana neler olduğunu bilmeden bu dönemde çok acı çektim. İnsanların senin hakkında kötü şeyler söylediğini veya bir şeyler uydurduğunu gördüğümde bundan hoşlanmadım. Senin ne kadar harika bir insan olduğunu ve nasıl bir kalbe sahip olduğunu herkes bilemez. Harikasın, harika bir kadınsın, gerçekten inanılmaz bir kalbin var."

 

 

 

 

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#Keita Balde#Wanda Nara#Mauro Icardi

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