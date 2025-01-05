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Wanda Nara ile Mauro Icardi barıştı mı? Wanda'dan sürpriz hamle

Güncelleme Tarihi:

#Icardi#Wanda Nara#L-Gante
Wanda Nara ile Mauro Icardi barıştı mı Wandadan sürpriz hamle
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2025 10:53

Mauro Icardi ile çalkantılı bir boşanma süreci içinde olan Wanda Nara'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Ünlü çift barıştı mı? İşte detaylar...

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Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda yeniden boşanma kararı almıştı.

Icardi'den ayrılarak L-Gante ile bir ilişkiye başlayan Wanda Nara, şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurmuş, Icardi'de asıl şiddet görenin kendisi olduğunu söylemişti.

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FOTOĞRAFLAR ARŞİVDEN ÇIKTI, TAKİP ETTİ

İkili arasında boşanma davası sürecine girilmişken Wanda Nara'dan sürpriz bir hamle geldi.

Wanda Nara, ayrılık sürecinde profilinden kaldırdığı Icardi ile olan fotoğraflarını yeniden profiline koydu.

Wanda Nara ayrıca Icardi'yi Instagram'da yeniden takip etti.

L-GANTE İLE FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI

Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile olan fotoğraflarını ise hesabından kaldırması dikkat çekti.

BARIŞTILAR MI?

Wanda Nara'nın bu hareketi, ünlü çiftin yeniden barıştığı yönünde yorumlandı. Nara son olarak Icardi'nin yanındaki kızlarıyla görüntülü konuştuğu anları paylaştı.

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Mauro Icardi'nin ise Wanda Nara'yı Instagram'dan takip etmediği görüldü.

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#Icardi#Wanda Nara#L-Gante

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