Wanda Nara ile Mauro Icardi ayrıldı! Wanda Nara bizzat açıkladı

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile ilişkisi sona erdi. Günlerdir çıkan haberlerin ardından Wanda Nara sessizliğini bozdu ve yaptığı paylaşımla ayrılığı duyurdu.

Wanda Nara'nın açıklaması şu şekilde:

Sonların ne kadar zor olduğunu ve neye mal olduklarını biliyorum. Televizyonda veya internette gerçek olmayan şeyler var. Ama bunu kabul ediyorum çünkü bu, kötülüğün ve kim olduğumun bir parçası.

Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken daha fazlasını denemek hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, bu çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım.

Hiçbir suçlu veya üçüncü şahıs yok, bizim ilişkimiz her zaman dışarıdan görünenden daha güçlü. Önceliğim her zaman çocuklarım oldu ve bugün her zamankinden daha fazla. Saygınız için teşekkürler.