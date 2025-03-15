Wanda Nara ile Icardi birbirine girdi! Şok olayda çığlıklar koptu, Icardi kaçmak zorunda kaldı

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Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular durulmuyor. İkili geçtiğimiz günlerde aynı anda İstanbul'a gelmişti. Wanda Nara ödül alırken Icardi derbiyi izlemişti. Fakat Icardi bir sürpriz yaparak İstanbul turunda sevgilisi China Suarez'e yer vermişti.

Boşanma aşamasında olan Wanda Nara ve Icardi cephesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli ünlü sunucu ve model Wanda Nara’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Nara, kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair güvence aldığını sosyal medyadan duyurdu.

ARJANTİN BASINI YAZDI

Arjantinli gazeteci Yanina Latorre, Wanda Nara’nın büyük bir borç batağında olduğunu yazmıştı. Gazeteci, Nara’nın mahkemelere yüklü miktarda borcu olduğunu iddia etmişti. Latorre, “Wanda 240 milyon peso (8.2 milyon TL) para cezası yedi. Ne yazık” ifadelerini kullanmıştı.

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MAHKEME KARARINI PAYLAŞTI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Wanda Nara'nın son paylaşımı merak uyandırdı. Ünlü sunucu Nara, kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair mahkeme kararı aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Arjantin adaletine ve avukatlarıma teşekkürler. Bugün, kızlarımın talep ettiği güvencelere sahip oldum ve ben bir anne olarak onlara destek oldum. Sesleri duyuldu ve kimsenin onları ülkeden çıkarmayacağına dair bir huzur içindeyim. Babalarıyla yeniden bir bağ kurabilecekler. Kendi istedikleri gibi zararlı etkiler olmadan. Her zaman bu bağı güçlendirmek için çalışacağım, bunu adalete de ilettim. Kötü niyetli kişilerin söylediklerine kapılmayın. Kızlarımı almak için asla kamu gücünü kullanmayacağını söyleyen aynı yargıç bu. Ben bir anne olarak buna da izin vermezdim."

BOŞANMAK İÇİN SERVET İSTEDİ

Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için 500 bin dolar tazminat, Milano'da bir daire, Como Gölü kıyısında bir villa istediği öne sürülmüştü.

ICARDİ KIZLARINI OKULDAN ALIRKEN ORTALIK KARIŞTI

Bu paylaşımdan kısa süre sonra Icardi, kızlarını okuldan almaya gitti. Kızlarının yanında evcil hayvanların olduğunu gören futbolcu, Wanda Nara'nın yaşadığı binaya gitti ve işler orada karıştı.

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AVUKATI: 'MAURO SANA YALVARIYORUM'

LAM'a (América TV) göre Nara, Icardi'nin binayı terk etmesi için bağırmaya başladı. “Avukatlardan biri ona 'Mauro, sana yalvarıyorum, bunun için çok çalıştık' dedi.

WANDA NARA OLAY SIRASINDA ÇIĞLIK ATTI

Eski eşinin yaşadığı binaya geldiğini gören Wanda Nara avukatını ve polisi aradı. Avukat, Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yaşanan gergin olayla ilgili olarak “O bir deli, bir boğuşma oldu ve her şey kayıt altında” diye ekledi. Wanda Nara'nın o sırada çığlıklar attığı görüldü.

ICARDI KIZIYLA ASANSÖRDE KİLİTLİ KALDI, ÇOK KÖTÜ ŞEYLER OLDU

Yaşananları aktaran bir Arjantli gazeteci şu ifadeleri kullandı: Kızları almak için okula gitti, kızların evcil hayvanları da vardı ama onları istemiyordu. Mauro da hayvanları bırakmak için eski eşinin yaşadığı Chateau Libertador'a gitti. Ancak tüm bunlar büyük bir gerginliğe yol açtı ve olay yerine polis ve Buenos Aires Halk Sağlığı Acil Servisi'nin müdahale etmesiyle sonuçlandı.

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Icardi'nin çok kaygılı ve tedirgin olduğu, hatta asansöre kendini kilitlediği ve bunun da Wanda'yı umutsuzluğa sürüklediği bildirildi. Üç-dört polis vardı. Mauro en küçük kızıyla birlikte asansörde kilitli kaldı. Wanda Nara diğer tarafta çığlık atıp ağlıyordu. Polis, Mauro'ya, ortaya çıkan durum nedeniyle kızlarla birlikte gidemeyeceğini söyledi. Çok kötü şeyler oldu, itmeler, kapı çarpmaları oldu, küçük kızlar ağladı. Mauro daha sonra kaçtı.