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Wanda Nara, İcardi'yi ihbar etti, polisler kapıya dayandı! Silah detayı, evi didik didik aradılar

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#Mauro Icardi#Wanda Nara#Wanda Icardi Polis
Wanda Nara, İcardiyi ihbar etti, polisler kapıya dayandı Silah detayı, evi didik didik aradılar
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2024 11:25

Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi ile ayrılık sürecindeki eşi Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Boşanma aşamasındaki Icardi'nin evden çıkmadığını iddia eden Wanda Nara polisi arayarak şoke eden bir suçlamada bulundu.

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Tottenham'ı 3-2 yendiği maçta sakatlanan Mauro Icardi'nin sezonu kapattığı açıklanmıştı.

Tedavi için ülkesine dönen Arjantinli oyuncunun eşi Wanda Nara ile boşanma kararı alması gündeme bomba gibi düşmüştü. İtalyan basınında ortaya atılan iddialara göre Wanda Nara, yıldız futbolcuyla ettiği kavganın ardından Icardi'yi polise ihbar etti.

EVDEN AYRILMASINI İSTEDİ

Corriere Dello Sport'un haberine göre Wanda Nara, ayrılma aşamasında olduğu eşi Mauro Icardi'nin Buenos Aires'de bulunan malikanesinden çıkmasını istedi ancak Arjantinli oyuncunu bunu reddetti.

31 yaşındaki futbolcunun malikaneyi terk etmemesinin ardından ikili arasındaki tartışma başlarken 37 yaşındaki model, polisi arayarak Icardi'nin evde silahlı olduğunu söyledi. Bunun üzerine tecrübeli oyuncu, olayın daha da büyümemesi için gönül rızası ile evden ayrıldı.

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5 SAAT BOYUNCA ARADILAR

Wanda Nara'nın ihbarının ardından malikaneye gelen polis ekipleri tam 5 saat boyunca evi didik didik aradı. Ancak yapılan incelemenin sonunda evde silah bulunamadı.

Ünlü modelin Icardi hakkındaki şikayetini ise boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisini zimmetine para geçirmekle suçlamasının ardından yaptığı öğrenildi.

ICARDI EVE GİREMEDİ

Polis araması sırasında yakın bir arkadaşının evinde kalan Mauro Icardi, olayların yatışmasının ardından malikaneye geri döndü. Ancak Wanda Nara'nın dairenin şifresini değiştirmesi sebebiyle yıldız oyuncu evine giremedi.

Arjantinli model, basın mensuplarının konu hakkında kendisine sorduğu soruya ise şöyle cevap verdi: "Herkese yaptığım gibi ya da eski sevgilim Maxi Lopez'e yaptığım gibi, evimi bir süreliğine ödünç verdim. Mauro, 25 Kasım'a kadar o evde kalabilirdi. Kişisel nedenlerden dolayı o eve ihtiyacım oldu."

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