Wahbi Khazri'den inanılmaz gol! 68 metreden...

Fransa Ligue 1'de Metz ile Saint-Etienne arasında oynanan maçta Saint-Etienne'in Tunuslu oyuncusu Wahbi Khazri, inanılmaz bir gole imza attı.
16. dakikada takımı 1-0 gerideyken ve baskı yerken kendi ceza alanından topu alan Khazri, orta yuvarlağa gelirken rakip kaleci Alexandre Oukidja'yı önde görüp kaleyi denedi. Havada süzülen top ağlarla buluştu.
Khazri'nin topa vurduğu mesafe, 68 metre olarak açıklandı. Metz - Saint-Etienne maçı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Wahbi Khazri 68 metreden müthiş bir gol attı 🔥#Ligue1 #ASSE 🟢⚪️pic.twitter.com/dxZLpGdwLe— Spor Arena (@sporarena) October 31, 2021
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