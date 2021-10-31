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Wahbi Khazri'den inanılmaz gol! 68 metreden...

#Wahbi Khazri#Saint-Etienne#Fransa Ligue 1
Wahbi Khazriden inanılmaz gol 68 metreden...

Fransa Ligue 1'de dün akşam yılın golüna aday olabilecek bir gol atıldı. Saint-Etienne forması giyen Wahbi Khazri, kendi yarı sahasından rakip kaleciyi avladı.

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Fransa Ligue 1'de Metz ile Saint-Etienne arasında oynanan maçta Saint-Etienne'in Tunuslu oyuncusu Wahbi Khazri, inanılmaz bir gole imza attı.

16. dakikada takımı 1-0 gerideyken ve baskı yerken kendi ceza alanından topu alan Khazri, orta yuvarlağa gelirken rakip kaleci Alexandre Oukidja'yı önde görüp kaleyi denedi. Havada süzülen top ağlarla buluştu.

Khazri'nin topa vurduğu mesafe, 68 metre olarak açıklandı. Metz - Saint-Etienne maçı 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Wahbi Khazri#Saint-Etienne#Fransa Ligue 1

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