Wade Baldwin'den EuroLeague'e tepki: 'Fenerbahçe göz ardı ediliyor!'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2026 15:52

Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Wade Baldwin, yılın savunmacısının Monaco'da forma giyen Alpha Diallo olmasına tepki gösterdi.

EuroLeague’de 2025-26 sezonunda En İyi Savunmacı ödülüne AS Monaco’nun forveti Alpha Diallo layık görüldü. Diallo böylece Nicolo Melli, Thomas Walkup, Walter Tavares ve Jerian Grant gibi isimleri geride bıraktı.

Yapılan oylama sonucunda Fenerbahçe’nin deneyimli uzunu Nicolo Melli, ödül yarışını ikinci sırada tamamladı.

Ancak sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin bu karara tepki gösterdi. Amerikalı oyuncu sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Yani en iyi savunma takımının en iyi savunmacısı Yılın Savunmacısı ödülünü alamıyor mu? Fenerbahçe'nin göz ardı edildiği diğer ödüller için takipte kalın!"

 

 

