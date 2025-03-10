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WADA duyurdu: 12 Türk sporcuya doping cezası!

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#Doping#WADA#Rıza Kayaalp
WADA duyurdu: 12 Türk sporcuya doping cezası
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 16:15

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı, aralarında milli güreşçi Rıza Kayaalp'in de bulunduğu 12 Türk sporcuda doping tespit edildiğini duyurdu.

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Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) çok sayıda Türk sporcuda doping tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; halterde 7, boksta 3 ve güreşte 2 sporcu doping cezası aldı.

Doping cezası alan sporcular şöyle:

HALTER: Fatih Baydar (2 yıl), Doğan Dönen (2 yıl), Gökhan Kılıç (2 yıl), Bünyamin Sezer (2 yıl), Hatice Yılmaz (2 yıl), Pelinsu Bayav (3 yıl), Batuhan Yüksel (Soruşturma devam ediyor)

GÜREŞ: Rıza Kayaalp (4 yıl), Yakup Gör (2 yıl)

BOKS: Şennur Demir (2 yıl), Kerem Özmen (2 yıl), Tuğrul Han Erdemir (Soruşturma devam ediyor)

Öte yandan halterde Türk sporculara Avrupa Şampiyonası'na katılmama cezası verilebileceği de ifade edildi.

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#Doping#WADA#Rıza Kayaalp

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