VVV-Venlo 0-13 Ajax
Hollanda Eredivisie Ligi'nin 6. haftasında VVV-Venlo'ya konuk olan Ajax, rakibini 13-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti.
Ajax'ın gollerini; Lassina Traore (5), Jurgen Ekkelenkamp (2), Huntelaar (2), Dusan Tadic, Antony, Daley Blind ve Lisandro Martinez kaydetti.
Bu sonuçla 6 maçta 5. galibiyetini elden eden Ajax, 15 puanla zirvede yer aldı. Tarihi hezimete uğrayan VVV-Venlo ise 5 puanla 10. sırada kaldı.
iLK TAKIM AJAX!
Hollanda devi Ajax, Hollanda Ligi'nde 13 gol birden atan ilk takım oldu.
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