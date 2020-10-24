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Futbol
Haber Giriş: 24.10.2020 - 19:16 | Son Güncelleme:

VVV-Venlo 0-13 Ajax

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VVV-Venlo 0-13 Ajax
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Hollanda Eredivisie Ligi'nin 6. haftasında VVV-Venlo'ya konuk olan Ajax, rakibini 13-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyet elde etti.

Ajax'ın gollerini; Lassina Traore (5), Jurgen Ekkelenkamp (2), Huntelaar (2), Dusan Tadic, Antony, Daley Blind ve Lisandro Martinez kaydetti.

Bu sonuçla 6 maçta 5. galibiyetini elden eden Ajax, 15 puanla zirvede yer aldı. Tarihi hezimete uğrayan VVV-Venlo ise 5 puanla 10. sırada kaldı.

iLK TAKIM AJAX!

Hollanda devi Ajax, Hollanda Ligi'nde 13 gol birden atan ilk takım oldu.

Detaylar geliyor...

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