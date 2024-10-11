Vukan Savicevic'ten Türkiye-Karadağ maçı değerlendirmesi: En iyi oyuncumuz sakat | Robert Prosinecki Türklerin mantalitesini biliyor

Haberin Devamı

UEFA Uluslar B Ligi’nde Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve İzmir’de İzlanda’yı 3-1 yenerek grupta zirveye yerleşen A Milli Takım, Karadağ’ı gözüne kestirdi. Grupta henüz puanla tanışamayan ama son saniyeye kadar dirençli bir oyun ortaya koyan rakibine karşı sürprize yer vermek istemeyen ay-yıldızlılar, galibiyete odaklandı. 2020-2024 yılları arasında Samsunspor ve Giresunspor forması giyen Karadağlı yıldız Vukan Savicevic, karşılaşmada avantajlı olan tarafla ilgili önemli tespitlerde bulundu.

KARADAĞLI FUTBOLCU VUKAN SAVICEVIC’İN MAÇ ÖNCESİ AÇIKLAMALARI ŞÖYLE:

“ÖZELLİKLE GALLER MAÇINI ÇEVİREMEMİŞ OLMAMIZ ÜZÜCÜYDÜ”

Mücadeleci bir görüntü çizse de UEFA Uluslar Ligi’nde istediği başlangıcı yapamayan Karadağ, grupta 0 puanla son sırada yer aldı. Öncelikle takımının bu süreçteki performansını değerlendiren Vukan Savicevic, “UEFA Uluslar Ligi açısından bu sezona kötü bir başlangıç yapan Karadağ, iki maç oynadı ve ikisinde de mağlup oldu. İzlanda'ya karşı oynadığımız ilk maça iyi adapte olamadık ve o maça iyi hazırlanamadık. Ayrıca hava koşulları çok zordu. İkinci maça (Galler) gelince, ilk 5 dakikada oyuna çok kötü bir giriş yaptık ve iki gol yedik. Ondan sonra geri dönmeyi başaramadık ama o maçta mükemmel bir futbol oynadık. Çocuklar gerçekten görevlerini yerine getirdiler. Özellikle Galler maçını çevirememiş olmamız üzücüydü” diye konuştu.

Haberin Devamı

“ROBERT PROSİNECKİ’NİN TÜRKLERİN MANTALİTESİNİ BİLDİĞİNE EMİNİM”

Geçtiğimiz şubat ayında Balkanların efsanevi ismi Robert Prosinecki’yi takımın başına getiren Karadağ, tecrübeli teknik direktörün yönetiminde 4’ü hazırlık, 2’si resmi olmak üzere toplamda 6 maç oynadı. Bu mücadelelerde 2 galibiyet elde eden Karadağ, istediği skorları alamasa da dirençli bir futbol ortaya koydu. Karadağ Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin takıma etkisiyle ilgili konuşan Savicevic, “Teknik direktör Robert Prosinečki, çok iyi ve tecrübeli bir çalıştırıcı. O, Balkanların büyük adamı. Prosinecki, futbolculuk döneminde Kızılyıldız formasıyla Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmıştı. Yani kazanma mantalitesine ve karakterine sahip bir teknik direktör. Takımı genellikle futbolu hakkını vererek oynamayı, yerden toplar atmayı, boş alanlara koşmayı ve her pozisyondan şut atmayı seviyor. Prosinecki’nin Türklerin mantalitesini bildiğine eminim. O, ayrıca takımınızdaki birçok oyuncuyu tanıyor. Prosinecki’nin Türkiye'de takımınızın zayıf yönlerinin neler olduğunu ona söyleyecek arkadaş çevresi de var. Bundan dolayı bu durumun milli takımımız için avantajlı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

“EN İYİ OYUNCULARIMIZDAN BİRİ OLAN STEVAN JOVETİC, BU MAÇTA DA ETKİLİ OLACAK”

Yaşanan sakatlıklardan dolayı Trabzonspor forması giyen Stefan Savić başta olmak üzere takımın önemli isimlerinden yoksun olan Karadağ, maça hazırlık sürecinde birçok problem yaşadı. Karadağ’ın kadrosunu değerlendiren 30 yaşındaki orta saha, “Biz büyük bir ülke değiliz ama yine de güçlü bir karakterimiz, kazanma ruhlu bir yapımız ve iyi bir takımımız var. Ve eminim ki Robert Prosinečki ile sadece Türkiye'ye değil, diğer takımlara karşı da iyi bir sonuç elde edeceğiz. Takım şu an hazır ve daha da hazır olacak. En iyi oyuncularımızdan biri olan Stevan Jovetić’in bu maçta etkili olacağına inanıyorum” dedi.

Haberin Devamı

“TÜRK TARAFTARLARIN KARAKTERLERİNİ BİLİYORUM: ÇILGIN BİR ATMOSFER OLACAK!”

Bir dönem Samsunspor ve Giresunspor formalarıyla toplam 90 maçta mücadele eden Karadağlı yıldız futbolcu, ülkemizdeki taraftar ve stadyum atmosferini yakından tecrübe etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak maçtaki atmosfere değinen Savicevic, şöyle devam etti: “Maçın oynanacağı şehir olan Samsun’da 2 sene futbol oynadım ve bu şehri çok seviyorum. Hem orada hem de diğer takımım Giresun’da çok sayıda arkadaşım var. Onları asla unutamam ve hep kalbimde yaşayacaklar. Ben bundan dolayı Türk taraftarların karakterlerini ve futbolu ne kadar sevdiklerini çok iyi biliyorum. Maçta çılgın bir atmosfer olacak ama umarım bir şekilde kendimizi bu atmosfere karşı kapatır, teknik direktörümüzün taktiksel fikirlerine konsantre oluruz.

Haberin Devamı

“TÜRKİYE’NİN KAZANDIĞI BAŞARILARDA MONTELLA’NIN ÇOK BÜYÜK ETKİSİ OLDU”

Geçtiğimiz yaz EURO 2024’ü çeyrek final zaferiyle kapatan A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde 2 maçta topladığı 4 puanla liderlik koltuğunda yer aldı. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Avrupa’da kupa hedefleyen ay-yıldızlılar, bu süreçte istikrarlı bir oyun ortaya koydu. Ekibimizin son dönemdeki performansına değinen Karadağlı orta saha, “Teknik direktör Vincenzo Montella, mükemmel bir hoca. Uzun yıllar Türkiye'de kaldı ve Adana Demirspor'u çalıştırdı. Şimdi ise Türkiye Milli Takımı ile inanılmaz başarılar elde etti. Ve Türkiye’nin kazandığı başarılarda Montella’nın çok büyük etkisi olduğuna eminim. Türkiye, onun sayesinde Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde mücadele etti. Futbolda bana göre takımın %80'i teknik direktördür. Teknik direktör iyiyse ve takıma kendini adamışsa takım daha iyi oynar” diye vurguladı.

Haberin Devamı

“İYİ BİR ATMOSFER ALTINDA TÜRKİYE’YE KARŞI OYNAMAK HER ZAMAN ZORDUR”

Adından sıkça söz ettiren ve Avrupa devlerinde forma giyen bir jenerasyona sahip olan ay-yıldızlılarda Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimler performanslarıyla öne çıkmayı başardı. Milli takımımızın kadrosuyla ilgili düşüncelerini anlatan Vukan Savicevic, “Türk Milli Takımı, takım olarak çok güçlü. Elbette bireysel olarak da güçlü oyuncuları var ama bu konuda kimseyi birbirinden ayıramam. Türkiye, iyi bir atmosfer altında eğer konsantre olursa ve kendine güvenirse onlara karşı oynamak her zaman zor olacaktır” ifadelerini kullandı.

“KARADAĞ İÇİN OLUMLU BİR SONUÇ OLMASINI UMUYORUM”

A Milli Futbol Takımı, Karadağ ile daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan ay-yıldızlılar, rakibi karşısında her zaman klasını konuşturmayı başardı. Ekibimiz, bu maçta da sürprize yer vermemek için Karadağ’ı iyi ezberledi. Tecrübeli futbolcu Savicevic, son olarak mücadelede avantajlı olan tarafla ilgili şunları söyledi: “Elbette bu maçı kazanmak için favori onlar. Türkiye gibi bir takıma karşı özel bir deplasmanda oynamak zor olacak. Biz küçük bir ülkeyiz ama daha önce de söylediğim gibi güçlü bir karakterimiz var. Karadağ için olumlu bir sonuç olmasını umuyorum.”