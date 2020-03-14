Vücut şampiyonu Diyarbakır’dan

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Orhan Ayten, aynı zamanda Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’ın yakın koruması olarak çalışıyor. 2013’ten beri milli formayla uluslararası yarışmalara katılan Ayten ‘Ülkemizi ve mensubu olduğum polis teşkilatını milli takımın kıymetli forması altında en mükemmel şekilde temsil edebilmek için en üstün gayretle çalışmaya devam edeceğim’ dedi.







