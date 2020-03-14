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Haber Giriş: 14.03.2020 - 11:21,Son Güncelleme:/

Vücut şampiyonu Diyarbakır’dan

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Vücut şampiyonu Diyarbakır’dan
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İstanbul’da düzenlenen Özer Baysaling Vücut Geliştirme ve Fitness Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Şampiyonada Avrupa Milli Takım seçmeleri 1.80 klasik vücut geliştirme dalında yarışan polis memuru Orhan Ayten şampiyon oldu ve milli takıma seçildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Orhan Ayten, aynı zamanda Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’ın yakın koruması olarak çalışıyor. 2013’ten beri milli formayla uluslararası yarışmalara katılan Ayten ‘Ülkemizi ve mensubu olduğum polis teşkilatını milli takımın kıymetli forması altında en mükemmel şekilde temsil edebilmek için en üstün gayretle çalışmaya devam edeceğim’ dedi.

Vücut şampiyonu Diyarbakır’dan

Vücut şampiyonu Diyarbakır’dan



Vücut şampiyonu Diyarbakır’dan

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