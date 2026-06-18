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Vozinha'nın hikayesi yürek burktu! 13 milyon takipçisi oldu, annesi Dünya Kupası'na gelemedi

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#Vozinha#Yeşil Burun Adaları#FIFA Dünya Kupası
Vozinhanın hikayesi yürek burktu 13 milyon takipçisi oldu, annesi Dünya Kupasına gelemedi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2026 16:52

2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı kusursuz oynayan Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha'nın sosyal medya hesabından adeta takipçi patlaması yaşanmıştı. 40 yaşındaki kaleci Vozinha'nın hikayesi, oldukça duygusal olduğu ortaya çıktı.

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2026 Dünya Kupası H grubunda turnuvanın favorilerinden İspanya ve Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. 0-0 biten karşılaşma İspanya cephesinde büyük tartışmalara yol açarken, maçın yıldızı yaptığı 7 kurtarışla Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha oldu.

Vozinhanın hikayesi yürek burktu 13 milyon takipçisi oldu, annesi Dünya Kupasına gelemedi

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın 40 yaşındaki tecrübeli kalecisi Vozinha'nın maç öncesi 50 bin civarı olan takipçisi sayısı bir anda milyonları buldu. Vozinha'nın takipçi sayısı her geçen dakika artmaya da devam ediyor.

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Vozinhanın hikayesi yürek burktu 13 milyon takipçisi oldu, annesi Dünya Kupasına gelemedi

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Öte yandan yaptığı 7 kurtarışla Yeşil Burun Adaları'nın büyük sürprizinde başrol oynayan Vozinha'nın hayat hikayesi yürekleri dağladı.

Maçın ardından verdiği röportajda “Profesyonel futbola 2012’de 25 yaşında başladım. Benim gibi biri için çok geç kalınmıştı” ifadelerini kullanan ve gerçek adı Josimar Jose Evora Dias olan Vozinha, çocukluk yıllarında büyükannesiyle büyümek zorunda kaldı. Ocak ayında büyükannesi ve dedesini arka arkaya kaybederek büyük bir kayıp yaşadı.

Vozinhanın hikayesi yürek burktu 13 milyon takipçisi oldu, annesi Dünya Kupasına gelemedi

VOZINHA LAKABININ ANLAMI NE?
Çocukluk ve gençlik yıllarında zayıf fiziği nedeniyle akran zorbalığına uğrayan Yeşil Burun Adalı eldiven, ağlayarak büyükannesinin yanına gittiği için Vozinha (büyükannecik) lakabını aldı.

Vozinhanın hikayesi yürek burktu 13 milyon takipçisi oldu, annesi Dünya Kupasına gelemedi

ANNESİNİ ABD'YE GÖTÜREMEDİ
Öte yandan 40 yaşındaki Vozinha'nın 15 bin dolarlık teminatı ödeyemediği için annesini ABD'ye götüremediği ortaya çıktı.

Vozinhanın hikayesi yürek burktu 13 milyon takipçisi oldu, annesi Dünya Kupasına gelemedi

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Maçtan sonra basına konuşan Vozinha şunları söyledi:

“Maçtan sonra ağladım çünkü büyükannem ve büyükbabamla büyüdüm ve ne yazık ki onlar burada değildi, birkaç yıl önce vefat ettiler. Annem de vize sorunu yüzünden burada olamadığı için ağladım. Vize için ödememiz gereken para yüzünden zamanında işlemleri tamamlayamadık. Onun burada olmasını isterdim.”

 

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#Vozinha#Yeşil Burun Adaları#FIFA Dünya Kupası

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