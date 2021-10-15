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"Volkancığım bir daha sakın Emre deme"

#Emre Belözoğlu#Volkan Demirel#Feyyaz Uçar
Volkancığım bir daha sakın Emre deme

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'in Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşma öncesi Volkan Demirel ile Feyyaz Uçar arasında güldüren bir diyalog yaşandı.

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Kocaman'ın ardından Medipol Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu hakkında konuşan futbol yorumcusu Volkan Demirel, "Bugün Emre için, yani Emre hoca için. Emre diyorum yakın arkadaş olduğumuz için." dedi.

Beşiktaş'ın efsanelerinden Feyyaz Uçar ise, Demirel'e esprili bir şekilde, "Volkancığım bir daha sakın Emre deme. Ben bir kere Sergen dedim. Ondan beri Ali Rıza Sergen Yalçın diyorum." sözleriyle tavsiyede bulundu.

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#Emre Belözoğlu#Volkan Demirel#Feyyaz Uçar

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