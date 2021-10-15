Kocaman'ın ardından Medipol Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu hakkında konuşan futbol yorumcusu Volkan Demirel, "Bugün Emre için, yani Emre hoca için. Emre diyorum yakın arkadaş olduğumuz için." dedi.
Beşiktaş'ın efsanelerinden Feyyaz Uçar ise, Demirel'e esprili bir şekilde, "Volkancığım bir daha sakın Emre deme. Ben bir kere Sergen dedim. Ondan beri Ali Rıza Sergen Yalçın diyorum." sözleriyle tavsiyede bulundu.
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