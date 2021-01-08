Volkan Şen, Süper Lig'e geri dönüyor!
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da kadroda düşünülmeyen Volkan Şen, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcuya Denizlispor talip oldu.
Süper Lig'de Bursaspor ile şampiyonluk yaşayan Volkan Şen, yeniden Türkiye'nin en üst liginde oynama şansını yakalayacak.
Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımların da formasını giyen Volkan Şen, 2019 yılından bu yana TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyiyordu.
Deneyimli hücum oyuncusu, yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor
Adana Demirspor'un kadro planlamasında yer almayan ve kendisine kulüp bulması istenilen Volkan Şen, düşme hattından kurtulmak isteyen Yukatel Denizlispor ile prensip anlaşmasına vardı.
33 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Öte yandan Denizlispor, Trabzonspor'dan Diabaté'yi transfer etmek istiyor.(Ajansspor)
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