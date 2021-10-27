Volkan Şen, Görükle İpekspor ile anlaşmaya vardı!

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Bursaspor ve Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Volkan Şen'in yeni takımı belli oluyor.

BURSA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Yerel basında yer alan habere göre 34 yaşındaki futbolcunun Bursa'da futbol hayatına devam etmek istediği ve şehrin takımlarından Görükle İpekspor'un teklifini kabul edebileceği belirtildi.

Volkan Şen kariyerinde Bursaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi büyük takımlarda forma giydi. 34 yaşındaki kanat oyuncusu, Türk Milli Takımı ile de 26 müsabakaya çıkmıştı.

Son olarak Adana Demirspor'da top koşturan Volkan Şen, 45 maçta 10 gol atarken 15 de asist yaptı.(Fanatik)