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Volkan Şen, Görükle İpekspor ile anlaşmaya vardı!

#Volkan Şen#Bursa#Görükle
Volkan Şen, Görükle İpekspor ile anlaşmaya vardı

Bursaspor’da ortaya koyduğu başarılı performansla bir döneme damga vuran Volkan Şen 4 büyüklerden Fenerbahçe’ye imza atmıştı. Dönem dönem milli takımda da boy gösteren futbolcu şimdilerde kendisine kulüp arıyor. Dramatik bir düşüş yaşayan tecrübeli oyuncu kısa süre içerisinde şaşkınlık yaşatacak bir imza atabilir.

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Bursaspor ve Fenerbahçe'de bir dönem forma giyen Volkan Şen'in yeni takımı belli oluyor.

BURSA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Yerel basında yer alan habere göre 34 yaşındaki futbolcunun Bursa'da futbol hayatına devam etmek istediği ve şehrin takımlarından Görükle İpekspor'un teklifini kabul edebileceği belirtildi.

Volkan Şen kariyerinde Bursaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe gibi büyük takımlarda forma giydi. 34 yaşındaki kanat oyuncusu, Türk Milli Takımı ile de 26 müsabakaya çıkmıştı.

Son olarak Adana Demirspor'da top koşturan Volkan Şen, 45 maçta 10 gol atarken 15 de asist yaptı.(Fanatik)

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#Volkan Şen#Bursa#Görükle

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