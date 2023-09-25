Volkan Demirel'in Trabzonspor karşısında bileği bükülmüyor! İnanılmaz seri 27 maça çıktı

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Mersin'de oynanan müsabakada galibiyet golü 90+7. dakikada gelirken Teknik Direktör Volkan Demirel yenilmeme serisini sürdürdü.

Başarılı teknik adam Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor’a rakip olduğu 27 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı.

Volkan Demirel, bu maçlarda 16 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 11 kez de beraberlik yaşadı.

Öte yandan Hatayspor, geride kalan 6 haftada bileği bükülmeyen Fenerbahçe, Galatasaray ile birlikte 3. takım oldu. Akdeniz ekibi, 6 haftada 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan topladı.

"KAZANMAYI HAK EDEN TARAF BİZDİK"

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, kazanmayı hak ettiklerini belirten Volkan Demirel, "Maçın hiçbir bölümünde maçı kaybedeceğimizi düşünmedim. Futbolcularımı tebrik ediyorum, inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Oyuncularımın ne yapabileceğini biliyorum. Bu takımı ben kurdum. Oynayan taraf bizdik. Adaletli bir maç oldu çünkü kazanmayı hak eden taraf bizdik. Bütün oyunu domine ettik. Futbolun adaleti bence bu. Trabzon'u iyi anlattığımızı düşünüyorum. Sadece uzun topla şişirip, ikinci topu alıp kaleye gitmeye çalışan bir Trabzonspor var. 60-65. dakikadan sonra da fiziksel olarak düşeceklerini biliyorduk. Fiziksel olarak çok iyi durumdayız, çünkü çok çalışıyoruz. Rakip takımları iyi analiz ediyoruz." şeklinde konuştu.

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