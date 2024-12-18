Volkan Demirel'in öğrencileri 6 golle turladı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'u 6-1 yenerek adını grup aşamasına yazdırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
29. dakikada Sipay Bodrum FK öne geçti. Savunmanın hatasından yaralanarak topa sahip olan Teixeira, topu filelerle buluşturdu: 0-1.
42. dakikada Sipay Bodrum FK farkı ikiye çıkardı. George Alexandru Puscas, penaltı atışını gole çevirdi: 0-2.
51. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kastamonuspor'dan Mustafa Kapı'nın şutunda top direkten döndü.
55. dakikada ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Puscas, topu ağlara gönderdi: 0-3.
58. dakikada serbest vuruş kullanan Teixeira, topu ağlarla gönderdi: 0-4
62. dakikada topla girdiği kale sahası içerisinde kaleciyi de geçen Puscas, kendisinin üçüncü takımının beşinci golünü attı: 0-5.
70. dakikada kaleciden dönen topla ceza sahasında buluşan Kastamonuspor'dan Ömer Kuşan, takımının tek golünü kaydetti: 1-5.
77. dakikada topla ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar, topu ağlara göndererek karşılaşmanın skorunu belirledi: 1-6.
GMG Kastamonuspor: 1 - Sipay Bodrum FK: 6
Stat: Gazi
Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Ferhat Çalar
Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Samet Yalçın (Dk. 38 Yusuf Sertkaya), Puscas (Dk. 63 Gökdeniz Bayrakdar), Obekpa, Haqi, Teixeira, Ahmet Aslan, Herelle (Dk. 75 Erkan Değişmez), Ege Bilsel (Dk. 75 Baran Çetin), Enes Öğrüce (Dk. 62 Kenan Özer), Oğulcan Başol.
GMG Kastamonuspor: Bartu Dinç, Ömer Kuşan (Dk. 71 Ersel Aslıyüksek), Alpay Çelebi (Dk. 72 Burak Bilgen), Mustafa Alptekin Çaylı, Mustafa Kapı (Dk. 60 İlyas Kubilay Yavuz), Şener Kaya, Naim Saruhan Dönmez, Kerem Baykuş, Oğuzhan Doğan (Dk. 61 Ali Altınöz), Necati Bilgiç (Dk. 61 Okan Eken), Erkam Reşmen
Goller: Dk. 29 ve 58 Teixeira, Dk. 42, 55 ve 62 Puscas, Dk. 77 Gökdeniz Bayrakdar (Sipay Bodrum FK), Dk. 70 Ömer Kuşan (GMG Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Dk. 39 Enes Öğrüce (Sipay Bodrum FK), Dk. 76 Naim Saruhan Dönmez (GMG Kastamonuspor)