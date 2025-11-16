Volkan Demirel'in gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!

Haberin Devamı

Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Volkan Demirel’in gözü Emre Mor’da... Fenerbahçe’nin 28 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor, devre arasında kesin olarak takımdan ayrılacak.

Tedesco’nun kadroda düşünmediği Emre Mor’un ilk talibi, eski hocası Volkan Demirel.

KARAGÜMRÜK REFERANSI

Volkan Demirel, daha önce Karagümrük’te birlikte çalıştığı Emre Mor’u çok istiyor. Başarılı futbolcunun da teklife sıcak baktığı öğrenildi. Emre Mor'u Süper Lig’den isteyen başka Anadolu kulüpleri de bulunuyor.

Başkent ekibinin başında 2 maça çıkan ve milli araya galibiyetle giren Volkan Demirel, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği tecrübeli futbolcu için çalışmalarını sürdürüyor.

