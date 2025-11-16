×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Volkan Demirel'in gözü Fenerbahçe'nin yıldızında!

Güncelleme Tarihi:

#Volkan Demirel#Gençlerbirliği#Fenerbahçe
Volkan Demirelin gözü Fenerbahçenin yıldızında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2025 10:59

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Emre Mor'u başkent ekibinde görmek istiyor.

Haberin Devamı

Gençlerbirliği'nin Teknik Direktörü Volkan Demirel’in gözü Emre Mor’da... Fenerbahçe’nin 28 yaşındaki kanat oyuncusu Emre Mor, devre arasında kesin olarak takımdan ayrılacak.

Tedesco’nun kadroda düşünmediği Emre Mor’un ilk talibi, eski hocası Volkan Demirel.

Volkan Demirelin gözü Fenerbahçenin yıldızında

KARAGÜMRÜK REFERANSI

Volkan Demirel, daha önce Karagümrük’te birlikte çalıştığı Emre Mor’u çok istiyor. Başarılı futbolcunun da teklife sıcak baktığı öğrenildi. Emre Mor'u Süper Lig’den isteyen başka Anadolu kulüpleri de bulunuyor.

Gözden KaçmasınSzymanskiden Fenerbahçeye kötü haber: Galatasaray derbisinde...Szymanski'den Fenerbahçe'ye kötü haber: Galatasaray derbisinde...Haberi görüntüle

Başkent ekibinin başında 2 maça çıkan ve milli araya galibiyetle giren Volkan Demirel, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği tecrübeli futbolcu için çalışmalarını sürdürüyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Volkan Demirel#Gençlerbirliği#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!