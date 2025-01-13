Volkan Demirel'in ekibinde ayrılık açıklandı

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Süper Lig ekibi Bodrum FK, 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Samet Yalçın'ın 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'a transfer olduğunu duyurdu.

Kocaelispor’da bir süredir kamuoyunda transferine kesin gözüyle bakılan ve 1,5+1 yıllık prensipte anlaşılan Samet Yalçın için de açıklama yapıldı.

Bodrum FK’da oynayan 30 yaşındaki merkez orta saha bu sezon 12 maçta forma giydi.

Tecrübeli oyuncu yarın Kocaeli’ye gelerek önce sözleşme detaylarını kulüp yöneticileriyle görüşecek, ardından sağlık kontrolünden geçecek.

Samet Yalçın’ın çarşamba günü takımla birlikte antrenmana çıkması planlanıyor.

SÜPER LİG EKİBİ AÇIKLADI

Bodrum FK'den yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Samet Yalçın’ın transferi konusunda Kocaelispor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

2021/2022 sezonundan bu yana takımımızın formasını giyen, kaptanlık yapan, saha içinde mücadelesi ve saha dışında liderliğiyle her zaman armanın hakkını veren, 2. Lig ve 1. Lig şampiyonluklarımızda büyük emekleri bulunan değerli oyuncumuza teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." denildi.

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"SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMEK İÇİN GELECEK"

Kocaelispor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Futbolcu Samet Yalçın'ın kulübümüze nihai transferi konusunda Bodrum FK ile mutabakata varılmıştır. Samet Yalçın, kulübümüzle ileri transfer görüşmeleri yapmak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere yarın akşam şehrimize gelecektir” ifadelerine yer verildi.