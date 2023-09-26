Volkan Demirel'in basın toplantısı ortalığı karıştırdı! Trabzonspor hocası Bjelica çok sinirlendi! Gerilimin detayları...

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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Mersin'de oynanan müsabakada galibiyet golü 90+7. dakikada gelirken Teknik Direktör Volkan Demirel yenilmeme serisini sürdürdü.

Başarılı teknik adam Volkan Demirel, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Trabzonspor’a rakip olduğu 27 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Volkan Demirel, bu maçlarda 16 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 11 kez de beraberlik yaşadı.

Öte yandan Hatayspor, geride kalan 6 haftada bileği bükülmeyen Fenerbahçe, Galatasaray ile birlikte 3. takım oldu. Akdeniz ekibi, 6 haftada 1 galibiyet ve 4 beraberlikle 7 puan topladı.

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DOSTÇA BAŞLADI, GERGİN BİTTİ

Hatayspor ile Trabzonspor arasındaki haftanın son karşılaşması öncesi her iki takım hocası birbirlerine başarı dileklerinde bulundu. Karşılaşma esnasında da herhangi bir gerilim yaşanmadı. Ancak 2-0'dan 3-2'ye dönüşen maçın ardından demeç savaşları yaşandı.

"SADECE UZUN TOP ŞİŞİREN TRABZONSPOR, OYUNDAN DÜŞECEKLERİNİ BİLİYORDUK" SÖZLERİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, kazanmayı hak ettiklerini belirten Volkan Demirel, "Maçın hiçbir bölümünde maçı kaybedeceğimizi düşünmedim. Futbolcularımı tebrik ediyorum, inanılmaz bir mücadele gösterdiler. Oyuncularımın ne yapabileceğini biliyorum. Bu takımı ben kurdum. Oynayan taraf bizdik. Adaletli bir maç oldu çünkü kazanmayı hak eden taraf bizdik. Bütün oyunu domine ettik. Futbolun adaleti bence bu. Trabzon'u iyi anlattığımızı düşünüyorum. Sadece uzun topla şişirip, ikinci topu alıp kaleye gitmeye çalışan bir Trabzonspor var. 60-65. dakikadan sonra da fiziksel olarak düşeceklerini biliyorduk. Fiziksel olarak çok iyi durumdayız, çünkü çok çalışıyoruz. Rakip takımları iyi analiz ediyoruz." şeklinde konuştu.

Volkan Demirel'in bu sözleri tartışma yaratırken basın toplantısında ev sahibi takımın ardından konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'ya bu sözler aktarıldı.

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"Çok zekilermiş o zaman. Bu zeka için kendilerini kutlamak istiyorum." ifadelerini kullanan Bjelica, "Savaş sonrası general olmak çok kolay" sözleriyle meslektaşına gönderme yaptı.

NENAD BJELICA: "SAVAŞIN ARDINDAN GENERAL OLMAK ÇOK KOLAY"

Savaş sonrasında general olmanın çok kolay olduğunu vurgulayan Bjelica, "İşler bittikten sonra konuşabilmek çok daha kolay. Çünkü bir şey söylerken bir argümana dayalı olması lazım. Örneğin bunları ifade ederken hangi argüman, hangi kanıt yada hangi düşünceyle bunları söylediklerinin ifade edilmesi lazım. Örneğin şöyle bakabilirsiniz. Hangi maçımızda bizim takımımız son dakikalar da sıkıntı yaşadı. Örneğin bir tek Antalyaspor maçını sayabilirsiniz. Diğer hiçbir maçta bunu yaşamadık. Beşiktaş maçında da bu sıkıntıları yaşamadık. Bu yüzden bir şeyleri söylerken bunu bir argümana dayandırmak, bir kanıta dayandırmak gerekir. Hep söylediğim gibi savaşın sonunda general olmak, yorum yapabilmek çok kolay. Bugün ayrıca rakibimiz çok da şanslıydı. 3 tane kaleyi bulan şutları vardı, 3 gol buldular. Ancak her zaman tarih kazananları yazar" şeklinde konuştu.

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TAKIM REHAVETE Mİ KAPILDI?

"Takım rehavete kapıldı mı?" sorusunu yanıtlayan Bjelica, "Hatayspor tabi ki de çok iyi takım. Bundan zaten bahsetmiştim. Bugün rakibimiz ilk 70 dakika özellikle bakacak olursanız, son 20 dakika da oluşturdukları şansların hiçbirini sahaya yansıtamadılar. Buda bizim yaptığımız şeylerden birisiydi. Gol şansı olarak bakacak olursanız eğer rakibimize sıfır gol şansı verdik. Çünkü ilk 70 dakika da rakibimiz gol şansı bulamadı. Yediğimiz goller bizim zayıflıklarımız, belki bizim hatalarımızdan kaynaklanan gollerdir. Ancak onun dışında son 20 dakika maçı kontrol edebilseydik bu sonuç tabi ki böyle olmayacaktı çok daha farklı bir sonuçla karşılaşacaktık" ifadelerini kullandı.

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"MAALESEF BU MAÇTA İŞLER İSTEDİĞİMİZ GİBİ GİTMEDİ"

Oyuncu değişiklikleriyle ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Bjelica, "Değişiklik yaptığımız zaman neden değişiklik yaptınız, yapmadığınız zaman neden değişiklik yapmadığınız sorgulanıyor. Ancak her zaman hedef maçı kazanabilecek mantıklı değişiklikler yapmaktır. Değişiklikleri neden yaptık. Oyunlarımız çok efor sarf etmişti, yorulmuşlardı. Onları değiştirerek daha taze oyuncuları oyuna kadar maçı kazanmak istiyorduk. Beşiktaş maçıyla baktığınızda aynı değişiklikleri yaptık. Beşiktaş maçında işler iyi gitmişti ama maalesef bu maçta işler istediğimiz gibi gitmedi. Tekrar maçı izlemeden de, analiz etmeden de nerede hata yaptığımızı anlatabilmem mümkün değil. Ancak hedef her zaman maç kazandıracak mantıklı değişiklikleri yapmaktır" diye konuştu.





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