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Volkan Demirel’in acı günü!

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#Volkan Demirel#Ali Hacı Demirel#Fenerbahçe
Volkan Demirel’in acı günü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 19:10

Eski milli kaleci ve Teknik Direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel (71), hayatını kaybetti.

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Eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel (71) Bodrum’da göğüs ağrısı sonucu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Akyarlar Mahallesi’nde yaşayan eski milli kaleci ve teknik direktör Volkan Demirel’in babası Ali Hacı Demirel, saat 16.00 sıralarında göğüs ağrısı şikayetiyle evinde fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra bölgedeki özel bir hastaneye sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Hacı Demirel yaşamını yitirdi.

Hastaneye gelen Volkan Demirel ve eşi Zeynep Demirel, aldığı acı haber karşısında derin üzüntü yaşadı. Ali Hacı Demirel’in cenazesi defin için havayoluyla İstanbul’a gönderileceği belirtildi. 

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Volkan Demirel’in acı günü

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#Volkan Demirel#Ali Hacı Demirel#Fenerbahçe

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