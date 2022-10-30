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Volkan Demirel'den VAR tepkisi! "Müdahale etmesi gerekiyor"

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#Volkan Demirel#Hatayspor#Ankaragücü
Volkan Demirelden VAR tepkisi Müdahale etmesi gerekiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2022 18:01

MKE Ankaragücü mağlubiyeti ardından konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, “VAR sistemi denilen bir olay var, onun burada müdahale etmesi gerekiyor” dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında konuk olduğu Ankaragücü’ne 4-1 mağlup olan A.Hatayspor’da maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demirel, “Söylenecek fazla bir şey yok. Takımımın bu maça iyi hazırlanmama nedeni ben olabilirim. Ankaragücü’nü de tebrik ediyorum, güzel bir galibiyet aldılar. Bir hafta maçı düşünerek sonraki maça hazırlanmak zorundayız. Maç içerisinde konuşulacak çok şey var, konuşsam mı konuşmasam mı diye düşünüyorum. İkinci golün incelenmesini düşünüyorum. VAR sistemi denilen bir olay var, onun burada müdahale etmesi gerekiyor. Altını kazırsak bir sürü şey çıkar ama bir incelenmesi, konuşulması gerek diye düşünüyorum. Tabii büyüklerimiz de bunu yorumlar gibi geliyor bana” diye konuştu.

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