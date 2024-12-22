Volkan Demirel'den Şenol Güneş'e olay tepki: Elini sıkmayı reddetti

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Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Bodrum FK'da Teknik Direktör Volkan Demirel, bordo mavili takımın Teknik Direktörü Şenol Güneş'le tokalaşmadı.

Volkan Demirel, 6 Şubat depreminden sonra Şenol Güneş'in yaptığı açıklamalar nedeniyle maç öncesi tecrübeli teknik adamın uzattığı eli geri çevirdi.

ŞENOL GÜNEŞ NE SÖYLEMİŞTİ?

Şenol Güneş, Beşiktaş teknik direktörlüğü döneminde 2023 yılında düzenlediği basın toplantısında "Soruyorum size Hatayspor ile Gaziantep ligde var mı, yok mu? Var görünüyor. Açıklaması var mı, duydunuz mu? İdman yapıyorlar ama nerede yaptıklarını ben biliyorum, siz biliyor musunuz? Riva'da yapıyorlar. Geçen sene de yaparlardı, bunu söylemekten neden rahatsız oluyorsunuz?" şeklinde konuşmuştu.

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VOLKAN DEMİREL NE YANIT VERMİŞTİ?

Volkan Demirel ise Şenol Güneş'e verdiği yanıtta şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bazı kesimlerden, daha doğrusu çok bir kesim değil ama 'Depremden sonra oynayabilirlerdi' dediler. Biz depremden sonra oynayamazdık. Depremde bir futbolcumu, sportif direktörümü kaybettim. Dört hocam, beş oyuncum enkazda kaldı. Liglere ara verildi. Lig tekrar başlarken ben cenaze arıyordum, o zaman maça çıkamazdık. Bu sene hayata devam ediyor, ligde varız ve Allah'a şükür dimdik devam edeceğiz"