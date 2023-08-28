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Volkan Demirel'den öz eleştiri: 1 puan aldığımız için şanslıyız

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#Volkan Demirel#Hatayspor#Süper Lig
Volkan Demirelden öz eleştiri: 1 puan aldığımız için şanslıyız
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 01:16

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Alanyaspor ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmeler yaptı.

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alanyaspor maçının ardından, "Alanyaspor'un kazanması gereken bir maçtı diye düşünüyorum, 1 puan aldığımız için şanslıyız" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Hatayspor, deplasmanda Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Demirel, Alanyspor'u tebrik ederek, şansa bir puan aldıklarını ifade etti.

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Maçta gösterilen sarı kartlar konusuna da değinen Volkan Demirel, oyunda Alanyaspor'un yüzde 58'e 36 oranında ikili mücadele üstünlüğü olduğuna dikkat çekerek, "Son dakikalardaki oyun sebebiyle maç biraz gerildi, Alanyaspor iyi oynadı, itiraz etmeleri normal ben de olsam aynı tepkiyi verirdim" açıklamasında bulundu.

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Kafasındaki oyun düzeninin bu olmadığını söyleyen Demirel, "Bu takımı biz kurduk, kafamdaki oyun, plan bu değil. Soyunma odasında oyuncularıma da söyledim, böyle hayal etmedim böyle planlamadım diye ama 1 puan aldığımız için şanslıyız" diye konuştu.

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#Volkan Demirel#Hatayspor#Süper Lig

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