Volkan Demirel'den Mourinho açıklaması! "Hedefe götürebilecek bir isim ama..."

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Volkan Demirel, yorgun olduğunu ve bir süre dinlenmek istediğini söyledi.

42 yaşındaki çalıştırıcı, "Çok zor bir dönemden geçtim. Elimden geldiği kadarıyla Hatay'ı bir yerlere taşımaya çalıştık ki taşıdık da. O yüzden gönlüm çok rahat. Ligde de kalabildiler. Zaten ben her zaman kalacaklarını düşünüyordum. Ama tabii ki sonuç almadan bunu göremiyorsunuz. Ben 1 ay önce ayrıldım ama orada çok güzel duygular biriktirdim. O yüzden onlarla gurur duyuyorum. Bütün zorluklara rağmen ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştılar, bir gün bile şikayet etmeliler. Bence gönüllerin şampiyonu Hatayspor'dur bu sezon. Ben de artık bir tecrübe edindim. Yaşanmışlıkları hafızaya alıp, kaydettik. Biraz zaman vermek istiyorum kendime, çünkü çok yoruldum. Bu zamandan sonra da en doğru, en hayırlı yerde başlamak için çalışmalara devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Mourinho'nun gelmesine mutlu oluyor insanlar, çünkü herkes başarı bekliyor"

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Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu göreve getirmesiyle alakalı görüşlerini aktaran Demirel, "İsim olarak çok büyük bir isim. En ufak bir çocuğa bile sorsanız Mourinho ismini herkes biliyor. Tabii ki Türkiye'de bunun karşılığı reklam olarak çok büyük ama lig başlamadan, bu süreci görmeden yorum yapmak çok yanlış olur. İnşallah başarılı olur. Mourinho'nun gelmesine mutlu oluyor insanlar, çünkü herkes bir başarı, bir hedef bekliyor. Bu hedefe götürülebilecek bir isim mi, evet. Ama Türkiye, şartlar... İsminiz ne olursa olsun doğru planlamayla hareket edilirse zaten başarı kaçınılmaz oluyor. İnşallah da düşündükleri gibi bir sezon olur" değerlendirmesinde bulundu.

"Fenerbahçe'ye ben hayatımı borçluyum"

Fenerbahçe'nin, Jose Mourinho için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenlediği gün eşi ile birlikte motosikletle Kadıköy'den geçerken sarı-lacivertli taraftarların arasında kaldığı anlardan da bahseden Volkan Demirel, "Ben motor sevdalısı bir insanım. Seviyoruz eşimle beraber motorla gezmeyi. O kaskı korunma amacıyla takmıştık tamamen. O gün açıkçası unuttum, marinadaydık. Böyle bir kutlama olduğunu biliyordum ama o an aklımdan çıkmış. Girmiş bulunduk ama girince de taraftarlar tanıdı. Kaskla bile tanınıyorum. Bence buradan bakmak lazım olaya. Bunlar benim adıma çok mutluluk verici şeyler. Benim büyüdüğüm yer. Fenerbahçe'ye ben hayatımı borçluyum. O yüzden onların beni kaskla bile tanıması çok büyük mutluluk" dedi.

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