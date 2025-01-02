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Volkan Demirel'den Kayserispor ve Beşiktaş'a gözdağı: Kesinlikle kazanmamız lazım

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#Bodrum Fk#Süper Lig#Volkan Demirel
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2025 14:31

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında iç sahada oynayacakları Kayserispor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

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Sipay Bodrum FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 5 Ocak Pazar günü saat 16.00'da sahasında karşılaşacağı Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti.

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Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeşil-beyazlı oyuncular geniş alanda pas ve taktik çalışmalar yaptı.

Volkan Demirel, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısındaki son iki maçı kazanmak istediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Hem Kayserispor'u yenip, sonra da Beşiktaş deplasmanıyla beraber alabildiğimiz puanları toplayarak ikinci yarıya daha olumlu bakmak istiyoruz. İki takım da kazanmak için oynayacak. Ama bizim kesinlikle kendi sahamızdaki maçları kazanmamız lazım. Çünkü ikinci yarıda daha çok zor geçecek maçlar. Ligin ikinci yarısında transfer çalışmalarımız olacak. Her şey çalışılıyor, bakılıyor. İnşallah en iyi şekilde hazırlanarak Kayserispor'u yeneceğiz."

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DIMITROV: "TEK HEDEFİMİZ 3 PUAN"

Bodrum FK'lı futbolcu Zdravko Dimitrov ise bu hafta hedeflerinin üç puan almak olduğunu belirterek, "Aradaki süreçte çok iyi hazırlandık. Her gün antrenmanlarımıza devam ettik. Sezonun geri kalanına hazırlandık. Sadece bu maç için değil, sezonun kalanı için de çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz." dedi.

Volkan Demirelden Kayserispor ve Beşiktaşa gözdağı: Kesinlikle kazanmamız lazım

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#Bodrum Fk#Süper Lig#Volkan Demirel

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