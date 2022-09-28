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Volkan Demirel'den Jorge Jesus ve Fenerbahçe açıklaması! Arda Güler, Hatayspor...

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#Volkan Demirel#Hatayspor#Fenerbahçe
Volkan Demirelden Jorge Jesus ve Fenerbahçe açıklaması Arda Güler, Hatayspor...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 20:13

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımın durumu, Jorge Jesus'un Fenerbahçe'deki performansı ve Arda Güler hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da teknik direktörlük görevine getirilen Volkan Demirel, yayıncı kuruluşa dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Volkan Demirel'in sözleri;

Bir teknik adamı göreve getiriyorsanız 3-5 haftada göndermemelisiniz. Teknik adamların arkasında durulması lazım. Giresunspor örneği var geçen seneden

ÇOK DEĞERLİ BİR TEKNİK ADAM

Jorge Jesus çok değerli bir teknik adam. Hocaya sahygı gösterildiği için Fenerbahçe diğer sezonlardan daha iyi görünüyor. Hocanın rakibe göre sistemle çıkması çok hoşuma gidiyor. Hiçbir konuda ısrar etmiyor.

TARAFTARI MEMNUN EDİYOR

Benim de futbol anlayışım bu şekilde. Yeri gelir üçlü oynarsın, yeri gelir dörtlü. Fenerbahçe şu anda taraftarlarını memnun ediyor

SIKINTI BAŞLAR

Rotasyon futbolda olması gereken bir şey. Ancak bir omurganız olmalı ve bu da 5 kişiden oluşur. Her değişen oyuncudan performans alamazsan sıkıntı başlar.

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ARDA GÜLER'İN DURUMU

Arda Güler'in gelişimi bence gayet iyi gidiyor şu an. Hocanın ne yapmak istediğini anlayabiliyorum. Evet top ayağına çok yakışıyor ancak bence Jorge Jesus zamanlamayı çok iyi ayarlıyor. 90 dakika oynayacak durumda değil ki hoca onu oynatmıyor.

Volkan Demirelden Jorge Jesus ve Fenerbahçe açıklaması Arda Güler, Hatayspor...

TARAFTARA ÇAĞRI

Sivas'tan sonra iç sahada oynadığımız ilk maçta Hatay'dan burada adeta bir şampiyonluk ortamı yaratmalarını istiyorum. Bize inansınlar ve ilk 6 haftayı unutsunlar.

İLK 7'DE OLACAKTIR

Dört büyükler, seyirci rüzgarını arkasına almış vaziyette. Başakşehir, Konyaspor ve Adana Demirspor'a da parantez açılmalı. Bence bu 7 takım, ligin sonuna kadar ilk 7'de olacaktır.

AŞACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

Aileme karşı özlemim var. İç sahada oynayacağımız ilk karşılaşma için Hatay'a gelecekler. Hayatınızda eğer hedefleriniz varsa, bazı zorluklarla karşılaşmak mümkün. Bu zorlukları da karşılıklı şekilde aşacağımızı düşünüyorum

JÜBİLE İSTER MİYDİ?

F.Bahçe ile jübile yapamamış olmak benim için bir yara değil, olsa da olur olmasa da. Bu bana verilen değeri göstermez. Ben sokağa çıktığımda hala F.Bahçeliler bana sarılıyorsa, o benim için bambaşka şeyler ifade ediyor. Tabii ki herkes bir organizasyon yapılmasını ister ancak büyük bir olay değil

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