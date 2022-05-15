Volkan Demirel'den İsmail Kartal sözleri! "İnşallah uzun yıllar Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur"

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Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Volkan Demirel, Kadıköy'ü özlediğini belirtirken "Kadıköy'ü çok özlemişim. Buranın kokusu bambaşka. Benim için burası çok önemli. Rakibim ama her zaman Fenerbahçeliyim. Bugün çıkacağız ve kazanmak için oynayacağız. Rakip olmak zor, dostlarım da bunu söylüyor. Her Fenerbahçelinin yükseleni Karagümrük." dedi.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'nin başında kalmasını dilediğini kaydeden Volkan Demirel, "İsmail Hoca'yı çok seviyorum, abimdir. Ailecek görüşüyoruz. Çok büyük Fenerbahçeli. İnşallah uzun yıllar Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur. Bunun için dua ediyorum." diye konuştu.

VOLKAN DEMİREL İLK KEZ KADIKÖY’E RAKİP OLARAK GELDİ



Fenerbahçe’de uzun süre forma giyen Volkan Demirel, Kadıköy’e ilk kez rakip olarak geldi. Sarı-lacivertli ekipte kaleci ve kaptan olarak uzun yıllar gören yaptıktan sonra bir süre teknik heyette de yer alan Volkan Demirel, ilk defa Fatih Karagümrük Teknik Direktörü olarak Kadıköyde yer aldı.



Sarı-lacivertli taraftarlar, Volkan Demirel’e yaptıkları tezahüratlarla sevgi gösterilerinde bulundu.

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