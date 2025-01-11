Volkan Demirel'den hakem tepkisi: Saha dışında da organizasyonlara ihtiyacımız var

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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Sipay Bodrum FK'de Teknik Direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

İstedikleri skoru alamasalar da oyundan memnun olduğunu söyleyen Volkan Demirel, hakem Mehmet Türkmen'in kararlarını da eleştirerek "Söyleyecek bir şey yok. Çocukları ben tebrik ediyorum. İyi oynadık, iyi mücadele ettik. İçeride baktım, 42 kez ceza sahasında buluşmuşuz. Skor olarak evet ama mücadele olarak tebrik ediyorum takımı. Ne Trabzon'da ne Galatasaray'a karşı ne burada mücadeleyi bırakmadık. Pozisyonları buluyoruz ama bu iş biraz daha yetenek, kalite isteyen bir iş. Bugün 3 tane penaltı pozisyonumuz var. Akan oyunun durdurulup, sonradan penaltı verilmediğini ilk kez görüyorum. Sadece sahada organizasyonlara değil, saha dışında da organizasyonlara ihtiyacımız var. Bunu ne anlamda söylediğimi bazıları anlar." ifadelerini kullandı.