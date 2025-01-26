Volkan Demirel'den hakem tepkisi: Konuşmayalım diye cezaları artırdılar

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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'a 1-0 yenilen Sipay Bodrum FK'de teknik direktör Volkan Demirel, oyundan mutlu, skordan mutsuz olduğunu söyledi.

Demirel, Grey Beton Bodrum Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak Bolu'daki otel yangınında 78 kişinin yaşamını yitirmesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade eden Demirel, yaralılara şifa diledi

Maçla ilgili fazla konuşmak istemediğini belirten Demirel, "Oyun olarak iyi mücadele ettik, iyi oynadık ama sonuca geldiğimizde mutsuzuz. Çalışmaya devam edeceğiz. Zaten futbolu bilenler bugün gördü ve izledi. 32 kere ceza sahasına girmişiz, 17 şut var ama isabete baktığımızda 2 tane. Bunu irdelememiz ve konuşmamız gerekiyor. Maç kazanmaya çalışacağız. Ben oyun olarak mutluyum ama skor olarak mutsuzum." ifadelerini kullandı.

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Futbolcuların mücadelesinden ve gayretinden kimsenin şüphesi olmadığını vurgulayan Demirel, yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini dile getirdi.

Hakemlerle alakalı konuşmak istemediğini aktaran Demirel, şunları kaydetti:

"Zaten konuşmayalım diye cezaları da artırdılar. Çünkü biliyorlar yaptıkları hataları. Her maçta hakem hatası konuşuluyor zaten. Ama bugün son dakikadaki pozisyon penaltı olabilir. Çünkü bariz basma var. Bir, iki pozisyonda takdir haklarını bence yine rakipten yana kullandılar ama bunlar her hafta olacak ve olmaya devam edecek. Bunlar konuştukça düzelmez, düzelmesi gereken daha çok şey var."

Transferlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini ve önlerinde bekleyen 3 dosya bulunduğunu belirten Demirel, bu dönemde transfer yapmanın çok zor olduğunu ifade etti.

Demirel, yeni transferlerle birlikte Bodrum FK'nin daha iyi olacağını aktararak, "Oyunumuzdan herkesin mutlu olduğunu görüyorum ama skor anlamında üretemiyoruz. Bunu da yaptığımız zaman mutlu olacağız." diye konuştu.