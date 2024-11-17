Volkan Demirel'den Galatasaray ve Osimhen sözleri

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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

TRT Spor'a konuşan Volkan Demirel, "Kendimi buraya ait hissediyorum. Gelirken de bunu düşünerek geldim. İnşallah en kısa zamanda istediğimiz seviyeye geleceğiz. Bodrumspor çok genç ve mütevazi bir takım. Bodrumspor'u 10. sıranın üzerinde bitirirsem benim için çok değerli olacak." dedi.

Galatasaray maçının zorlu geçeceğini kaydeden Volkan Demirel, "Zor bir mücadele bizi bekliyor, Galatasaray'ın kapasitesi ve konumu belli. G.Saray'dan puan ve puanlar almak için mücadelemizi vereceğiz. Osimhen, Türkiye Ligi'ne gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.