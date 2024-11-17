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Volkan Demirel'den Galatasaray ve Osimhen sözleri

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#Süper Lig#Volkan Demirel#Bodrum Fk
Volkan Demirelden Galatasaray ve Osimhen sözleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2024 23:42

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Bodrum FK'de Teknik Direktör Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

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Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

TRT Spor'a konuşan Volkan Demirel, "Kendimi buraya ait hissediyorum. Gelirken de bunu düşünerek geldim. İnşallah en kısa zamanda istediğimiz seviyeye geleceğiz. Bodrumspor çok genç ve mütevazi bir takım. Bodrumspor'u 10. sıranın üzerinde bitirirsem benim için çok değerli olacak." dedi.

Galatasaray maçının zorlu geçeceğini kaydeden Volkan Demirel, "Zor bir mücadele bizi bekliyor, Galatasaray'ın kapasitesi ve konumu belli. G.Saray'dan puan ve puanlar almak için mücadelemizi vereceğiz. Osimhen, Türkiye Ligi'ne gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

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#Süper Lig#Volkan Demirel#Bodrum Fk

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