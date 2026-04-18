×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Volkan Demirel'den Galatasaray maçı yorumu: 'Basit goller yedik!'

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2026 23:00

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında evinde Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Volkan Demirel karşılaşmanın ardından konuştu.

Volkan Demirel'in açıklamaları şöyle:

"BASİT GOLLER YEDİK"

Çok erken bir gol yedik. İlk yarının bitimine 2'inci golü yiyince maç zorlaştı. İkinci yarı başlarken değişiklik yaptık, Galatasaray'ın da 60'dan sonra düştüğünü bildiğimiz için etkili olacaktık. Çok basit goller yedik. Bugüne özel bir şey değil. Daha önce de vardı. İkinci golün benzerini çok yedik bu sezon. Zaten Galatasaray ile oynadık.

"KAZANSAK KAR OLACAKTI"

Kalan 4 maçta kazanacağımız maçlara çıkacağız. Hedeflediğimiz maçlar bunlardı. Galatasaray, Göztepe, Başakşehir'den ne alsak kar olacaktı. Kar imkanını elde edemedik. İkinci yarı reaksiyondan memnunum ama yenilmek üzüyor. Memnun olanlar olmayanlar var. Biz mücadele edip ligde kalmaya çalışacağız.

Haberin Devamı

"TAKIMI LİGDE TUTMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Kupa maçında farklı kadro olur. Bu takımdan zaten umutluyum. İkinci yarı iyi oynamış gibi gözüksek de bu takımdan mutluyum. Takımı ligde tutmaya çalışacağız. Ligde kalmak için elimizden geleni yapacağız.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!