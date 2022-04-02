Volkan Demirel'den Galatasaray maçı sonrası açıklama: "Ülkemizde geriden oyun kurma fantezisi var"

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Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bu süreçte verilen bir penaltı var. Doğru veya yanlış, yorum yapmayacağım, sonrasında yediğimiz basit bir golle 2-0 geriye düştük." dedi.

Sarı kırmızılılardan basit golleri yediklerini kaydeden Demirel, "Galatasaray, Türkiye'nin en büyük 3-4 takımından birisi. Hem seyirci, hem camia olarak. Penaltı ve sonrasında basit bir gol yedik. İkinci yarı oyunun hakimiydik. 6-7 net pozisyonumuz vardı. Olmadı." diye konuştu.

Penaltının düzenlerini bozduklarını kaydeden Demirel, "Ülkemizde geriden oyun kurma fantezisi var. Bu sistem rakibe göre uygun. Galatasaray'a gelip ilk 15 dakika böyle başlarsanız, olay farklı yerlere gider. Baskı yiyebileceğimizden daha yavaş hareket ederek zaman geçirmeyi planladık. Penaltı düzenimizi bozdu." şeklinde konuştu.