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Volkan Demirel'den Galatasaray maçı açıklaması

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#Hatayspor#Galatasaray#Volkan Demirel
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 15:51

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, alt sıralardan kurtulmak için Galatasaray maçını kazanmak istediklerini söyledi.

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Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Hatayspor, Osman Çalgın Tesisleri’nde çalışmalarını sürdürdü. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas ve taktik çalışmasıyla devam etti. Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, gol pozisyonları bulduklarını ancak bunları skora çeviremediklerini belirterek, "Galatasaray maçında inşallah yakaladığımız pozisyonları atmak istiyoruz" dedi.

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Rakiplerinin güçlü olduğunu bildiklerini ama kendilerinin daha çok puana ihtiyacı olduğunu aktaran Teknik Direktör Demirel, “Her maç olduğu gibi bizim için kazanmamız gereken, puan almamız gereken bir maç. Konumumuz ve alt sıralardan kurtulma isteğimiz gereği kazanmak istiyoruz. Her maçtan önce konuşuyorum kazanacağız, kazanmak istiyoruz diye ama son 3-4 maçtır bunu gerçekleştiremedik. Belki pozisyonlarımız var ama gol noktalarında yakaladığımız pozisyonları atamıyoruz, belki atsak farklı olacak. Ama bu maç inşallah yakaladığımız pozisyonları atmak istiyoruz. Rakibimizin güçlü ve ligin lideri olduğunu pozisyonunun ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama onların konumu değil, bizim daha çok puana ihtiyacımız olduğunu, kazanmamız gereken bir maç olduğunu düşündüğümüz için çok iyi hazırlanıyoruz, bugün son antrenmanı yapıp İstanbul’a geçeceğiz” ifadelerini kullandı.

"2 tane oyuncu ile görüşüyoruz"

Takıma faydalı olabilecek oyuncular transfer etmek istediklerine değinen Demirel, “2 tane oyuncu ile görüşüyoruz. 1 tanesi bitmek üzere, 1'i biraz daha uzayabilir. Ben buraya geldiğimde şöyle konuştum, ben buraya oyuncu alırken maddi veya manevi anlamda kulübümüzü yormayacak oyuncular getireceğim. Hem kaliteli olacaklar hem de yaşları gereği bize fayda sağlayacak oyuncular olacaklar, hem de maddi olarak bizi yormayacak oyuncular olacaklar. Herhangi bir ücret verdirmeden ya da verilebilecek en az ücreti verdirmeye çalıştığım için bu kadar uzuyor işler. Ama en kısa sürede iki transferimizde gerçekleşecek” diye konuştu.

Bugün Hatayspor hakkında çıkan transfer yasağı haberleriyle ilgili olarak da Volkan Demirel, “Yarınki kadrodan sonra transfer yasağımız var mı, yok mu herkes görür. Yarınki maçta belli olacak zaten” cümlelerine yer verdi.

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#Hatayspor#Galatasaray#Volkan Demirel

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