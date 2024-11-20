Volkan Demirel'den Galatasaray iddiası: Zayıf yönlerini biliyoruz, ona göre bir şey yapacağız

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Süper Lig 13’üncü hafta mücadelesinde Bodrum FK evinde 23 Kasım Cumartesi saat 19.00’da Galatasaray’ı konuk edecek. İsmail Altındağ Tesislerinde mücadelenin hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekip ligde yeniden çıkış yakalamak için rakibi karşısında galibiyete kenetlendi. Yeşil-beyazlı ekip bugün yapılan idmanı aktivasyon, pas çalışması, dar alanda ve geniş alanda oyun çalışmalarıyla tamamladı. Antrenmanda Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, futbolculardan Ondrej Celustka ile Gökhan Akkan ve Asbaşkan Selahattin Polat açıklamalarda bulundu.

VOLKAN DEMİREL: ELİMİZDEN GELDİĞİ KADAR MÜCADELE ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Hafta sonu ligde Galatasaray ile karşılaşacakları maç hakkında konuşan Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, “Bodrum, Galatasaray gibi büyük bir takım geleceği için heyecanlı. Bir kere bunun heyecanını, hevesini yaşamak lazım. Galatasaray ile oynamak bizim için de çok büyük bir mutluluk. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Yeneceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız demek ukalalık olur. Galatasaray'ın güçlü yanlarını da biliyoruz, zayıf yönleri yok mu, onlarda var. Ona göre bir organizasyon yapmaya çalışacağız, değerleri zaten finansal anlamda belli. Oyuncuların kapasitesi ve kalitesi belli, biz de onlara mücadele ederek puan ya da puanlar alırsak mutlu olacağız. Hani herhangi bir sıkıntımız yok. Sadece sıkıntımız şu; yeni geldik. Çoğu şeyi değiştiremiyorsunuz. Değiştirirken aksaklıklar yaşayabiliyorsunuz ama zamanla ben işte bay haftasından sonraki dönemde daha istediğini bilen, daha az sorun yaşayan bir Bodrumspor'u izleyeceğimizi düşünüyorum. Ama bu haftaki maçı yendiğimiz takdirde, inşallah yeneceğiz. Hep bunu düşünerek, hayal ederek çalışıyoruz. Yenersek bizim çok güzel bir duygu olur, ben bu duyguyu çok yaşadım. İnşallah oyuncularımla beraber yaşarım, Hatay'da da yaşadık. İnşallah bu sene de Bodrumspor'da yaşayacağız Allah nasip ederse tabii ki. Ama dediğim gibi gücü ortada, kalitesi ortada. Biz elimizden geldiği kadar mücadele etmeye çalışacağız. Kadromuzda çalışmaktan dolayı gelişen sakatlıklar oluyor ama maç saatine kadar bekleyeceğiz. Çok fazla eksiğimiz yok, Ali ayağını burktu. Yani aramıza katılacak arkadaşlar olacak. Kadrodan memnun değil misin diye bir soru sorarsan kadrodan memnunum. Ama kaliteyi biraz daha arttırmamız gerekiyor. Biraz daha mücadele etmek için transfer ihtiyacımızın olduğunu biliyoruz. Doğru yerlere, doğru tespitlerle, doğru oyuncular getireceğiz. Fazla bütçeleri aşmadan, Bodrumspor’un duygusunu ruhuna uygun oyuncular getirerek biraz daha kadromuzu çoğaltacağız gibi gözüküyor. Sezon sonuna kadar bu sene ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. En iyi şekilden kastım ligde kalmak. 13’üncü olmuşum, 15’inci olmuşum benim için önemli değil. Bu sene ligde kalalım seneye daha güzel, daha umutlu, daha mutlu, daha planına belirgin bir Bodrumspor’u herkes izleyecek” diye konuştu.

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CELUTSKA: TAKIM ARKADAŞLARIMA GÜVENİYORUM

Galatasaray karşısında puan almak istediklerini belirten Bodrum FK’nın tecrübeli oyuncusu Ondrej Celustka, “Ben de Galatasaray'a karşı daha önce oynadım. Onların nasıl kaliteli oyuncu olduklarını biliyorum. Her pozisyonda kaliteli ayaklara sahipler. Bizim için zor bir maç olacağını biliyoruz. Ama sizin de dediğiniz gibi stadyumun atmosferini kullanmaya çalışacağız. Kendi kurallarımızı aslında avantaja çevirip puanlar almaya çalışacağız. Son haftalara baktığınız zaman sonuçlar anlamında Galatasaray’ın bizden daha iyi olduğunu görüyoruz. Burada bir kırılma olabilir, ben takım arkadaşlarıma güveniyorum” sözlerini sarf etti.

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GÖKHAN AKKAN: MİLLİ ARA BİZİM İÇİN İYİ OLDU

Bodrum FK’nın tecrübeli file bekçisi Gökhan Akkan ise, şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle tüm kamuoyunun bildiği gibi hocamız değişti, onun haricinde Volkan Hocamızla çalışma şansımız az olmuştu. Bu milli ara bizim için çok iyi oldu. İstediklerini bize aktardığında bizim de daha net anlama fırsatımız oldu. Bodrumspor, ilk defa içeride büyük bir takımla temennimiz bunun sadece böyle ilklerle kalmasıyla sınırlı değil. Bodrumspor'un bunu sürekli devamlı hale getirip Süper Lig'de çok kalıcı olup sürekli bu maçlar oynaması. Çalışmalara da gelirsek elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Volkan Hoca'nın dediklerini uygulamaya çalışıyoruz ve uyguladığımızda da ne sonuçlar alacağımızı gördüğümüz için yüzde yüz inanıyoruz. Galatasaray maçına çok iyi hazırlanıyoruz, kesinlikle galip gelmek istiyoruz.”

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SELAHATTİN POLAT: BİLET FİYATLARI SEZON BAŞI BELİRLENDİ

Bilet fiyatlarının sezon başı belirlendiğini söyleyen Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, “Bodrumspor tarihinde ilk defa Galatasaray gibi büyük bir camiayı ağırlayacak. Bizim takımımızın motivasyonu gayet güzel. Volkan Hocamıza da güveniyoruz. Çok güzel işleri başaracağını, burada da bir ilki başaracağına inanıyoruz. Seyircilerimiz bize güveniyoruz, taraftarlarımız bize her türlü desteği veriyor. Galatasaray camiasını en iyi şekilde burada inşallah ağırlar yolcu ederiz. Biz bilet fiyatlarını şuan da belirlemedik, sezon başında belirlediğimiz bir fiyattır. Herhangi bir takım için farklı bir şey düşünmüyoruz. Tüm takımlarımız için hemen hemen aynı şeyler geçerlidir. Tabii ki 4 büyük takım için ciddi anlamda bir talep olduğu için onlar biraz daha farklı oldu. Bu sadece Galatasaray taraftarı için değildi. Bu bizim kendi taraftarlarımız için de aynı şey uygulanıyor farklı bir uygulama olmadı” dedi.