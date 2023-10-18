Volkan Demirel'den Fenerbahçe maçı öncesi oyunculara özel ilgi

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Hatayspor, Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda sürdürdü.



Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenmanda taktik ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Ligin iki namağlup takımının karşılaşacağı maç öncesinde rakibini kanatlardan yıkmak isteyen Volkan Demirel, kanat oyuncularıyla yakından ilgilenirken, futbolcuların antrenmanlardaki hırsı dikkat çekti.



Hatayspor, Fenerbahçe maçına kadar hazırlıklarını Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda sürdürecek.