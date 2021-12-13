Volkan Demirel'den Fenerbahçe eleştirisi! "Ben olsam silkelerim insanları"

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Yayıncı kuruluşta konuşan Volkan Demirel, Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada Gaziantep FK'ya 3-2 yenilerek fırsat tepen Fenerbahçe'nin oyununu eleştirdi.

Fenerbahçe'nin dağınık bir oyun ortaya koyduğunu ve Gaziantep'in hataları değerlendirerek galibiyete uzandığını belirten Demirel, "Dağınık bir Fenerbahçe vardı. Bireysel hatalar çoktu. Hiç beklenmedik, umulmadık oyunculardan. Bu kadar hata yaparsanız 3 gol yersiniz. Kalecinin de 2 tane çıkardığı net pozisyon var. Gaziantep'in daha iyi bir oyunu olduğu, istediği skoru aldığı bir maç oldu. Gaziantep iyi takım savunması yaptı. Bekleyip çıkışlarla, Fenerbahçe'nin hatalarıyla kaleye gittiler. Gaziantep bunu yaptı golleri buldular. Bireysel hatalar, beklenmedik hataları ve bunların tamamının golle sonuçlanması Fenerbahçe adına eksi yazacağımız bir nokta." şeklinde konuştu.

"BİR İSYAN OLMASI LAZIM"

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Şampiyonluk için oynayan bir takımdan kaybedilen maç sonrasında bir isyan olması gerektiğini kaydeden Volkan Demirel, "Fenerbahçe 3-2 yenildi. Kazansa 2. sıraya geçecek. Şampiyonluk yolundaki Trabzonspor'a yaklaşacak. Maç biteli 5-6 dakika olmadan Fenerbahçe'den 2 oyuncu röportaja geliyorsa içeride demek ki bu konuşulmuyor. Şampiyonluğa gidiyorsunuz. Ben yenilsem, gelsem içeri, 'Kardeşim bu maçta yenildik ama siz nasıl bir maç kaybettiğimizin, nasıl bir durumdan nereye geldiğimizin farkında mısınız!" diye silkelerim insanları. Bir isyan olması lazım. Bunu dile getirmek lazım. Röportaja oyuncu mu vermek ilk düşünceleri. Bunu yadırgıyorum." dedi.

SOSA NEDEN YOK?

Geçen hafta atılan 3 golde de Sosa'nın payı olmasına rağmen Arjantinli yıldızın bu maçta oynatılmamasını eleştiren Volkan Demirel, "Bu oyuna Sosa lazım. 3-4-3 oynuyorsanız, önde kim oynarsa oynasın topu taşımak zorlaşır. Hem Gustavo hem de Crespo aynı özellikte oyuncular. Geçen hafta üç golde de Sosa'nın payı var. Geçen hafta üç gole katkıda bulunan oyuncu neden sahada yok?" diye konuştu.