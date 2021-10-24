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Volkan Demirel'den Fenerbahçe-Alanyaspor maçı için flaş yorum!

#Fenerbahçe#Volkan Demirel#Alanyaspor
Volkan Demirelden Fenerbahçe-Alanyaspor maçı için flaş yorum

Volkan Demirel, Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a 2-1 mağlup olduğu mücadeleyi yayıncı kuruluşta değerlendirdi.

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Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, Alanyaspor'un sarı-lacivertlileri 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.

İşte Volkan Demirel'in sözleri;

Senin sorunun üretememek. Rossi ve Pelkas topları ezdi. Serdar bir müsait pozisyonu değerlendiremedi. Senin problemin ileri uçta çözemeyen oyunculardan kaynaklanıyordu. Oyunun gidişatı belli, öndeki değişiklikler gösteriliyor. Gidip defans üçlüsünü bozarak, arkadaki üçlünün dengesiyle oynandı.

HOCAYA YÖNELTİYOR

Bu kadar üstün oynadığınız oyunda, yapılan değişiklikler sonrasında böyle bir skor almak tepkileri hocaya yöneltiyor. Biz de kimseyi eleştirmek, yanlış yaptığını söylemek istemiyoruz ama gerçeği söylemek gerekiyor.

BENİ RAHATSIZ EDEN BU

Fenerbahçe bugün, sanki bir Anadolu takımı gibi yerleşmiş, kaptığı toplarla hızlı hücuma kalkmaya çalışıyor gibi. Beni rahatsız eden bu. Geçiş hücumu futbolda var. Hızlı hücum, tek pasta atak var ama Fenerbahçe oyununun tüm maç boyunca buna dayalı olması rahatsız ediyor. Koşuyorlar, mücadele ediyorlar, defans üçlüsü de takımı iyi çıkarıyor ama Fenerbahçe'nin bir set oyunu, yerleşik saha oyunu yok. Fenerbahçe'nin biraz daha kısa paslarla rakip sahada pozisyon bulması gerekiyor.

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#Fenerbahçe#Volkan Demirel#Alanyaspor

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