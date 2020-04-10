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Volkan Demirel'den corona virüs mesajı: Zor günleri aşacağız
Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel, corona virüs (koronavirüs) salgını nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini belirterek "Türkiye olarak bizler el ele vererek bu zor günleri de aşacağız" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe antrenörü Volkan Demirel, koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini söyledi.
Volkan, “Türkiye olarak bizler el ele vererek bu zor günleri de aşacağız” dedi. Genç antrenör, futbolu özlediğini de dile getirerek, “Evden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taraftarın önünde sahaya çıkacağımız günleri iple çekiyoruz” şeklinde konuştu. (Fanatik)
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