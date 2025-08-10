Volkan Demirel'den çarpıcı Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Taraftar kabul edebilecek mi?'

Haberin Devamı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u Kadıköy'de konuk edecek olan Fenerbahçe'de gündem Kerem Aktürkoğlu...

Sarı - lacivertli yöneticilerin transferi için büyük çaba sarf ettiği ve kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması beklenen Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'nin efsane kalecisi Volkan Demirel'den Now Spor'a dikkat çeken bir açıklama geldi.

İşte Volkan Demirel'in açıklamaları;

"BENFICA'DA KALMASINI TERCİH EDERİM"

“Galatasaray'da oynamış olabilir. Şu an Benfica'daki performansı da çok iyi. Ben orada kalmasını daha çok tercih ederim. Bunu burada oturduğum konumumla söylüyorum”

"FENERBAHÇELİ OLARAK BU TRANSFERİ YORUMLAYAMAM"

“Böyle bir oyuncuya ihtiyaç var mı? Var ama Kerem mi bu oyuncu? Fenerbahçeli olarak şu an bunu yorumlayamam. Ne demek istediğimi anlamış olabilirler. Kerem'in oyunculuğuna, performansına hiçbir şey söyleyemem tabii ki”

"TARAFTAR KABULLENECEK Mİ?"

“Geçmişten yaşanmışlıklarla alakalı Fenerbahçe taraftarının kabullenecek tarafı var mı? O bence soru işareti”

"SAYGI DUYUYORUM AMA..."

"Kabullenmemeli mi?"

“Onun için bir şey diyemem anlatabildim mi? Yoksa Tümer ağabey de gitti geldi, başka arkadaşlarımız da geldi gittiler, başka takımlardan da geldiler ama Fenerbahçe taraftarı Kerem'i kabullenir mi orası soru işareti. Kerem'e saygı duyuyorum, çok da iyi oyuncu olduğunu söylüyorum”