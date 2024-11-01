Volkan Demirel'den çağrı: Büyük işler yapacağız

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Süper Lig’in 11. haftasında Corendon Alanyaspor’u konuk edecek olan Bodrum FK’da teknik direktör Volkan Demirel sahadan galibiyetyle ayrılmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 43 yaşındaki çalıştırıcı temeli atılmış bir takıma sahip olduklarını, bu katları o sağlam temelle beraber yukarı taşımaya çalışacaklarının altını çizerken “Oturmuş bir düzen var, bir düzeni baştan yıkıp tekrar bir şeyi inşa etmeye çalışmıyoruz” dedi. Taraftarlara da seslenen Demirel şöyle devam etti:

KAZANIRSAK ÇOK MUTLU OLACAĞIZ

· “Tüm Bodrumlu futbolseverleri stada bekliyoruz. Yensek de yenilsek de futbol 3 ihtimalli bir oyun, biri gerçekleşecek ama yenersek çok mutlu olacağız. Biz maç maç bakacağız, hedefimiz önümüzdeki maçı kazanmak. Sahada ne yaptığımızı görmek isteyenler lütfen gelsin, bizi desteklesin. Belki kısa vadede değil ama uzun vadede çok büyük işler yapacağımızı düşünüyorum.”

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